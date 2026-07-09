ارتفاع أسعار الذهب أكثر من 1 بالمئة وسط إقبال المستثمرين على الشراء

WSS0091 860x573 1 ارتفاع أسعار الذهب أكثر من 1 بالمئة وسط إقبال المستثمرين على الشراء

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة، اليوم الخميس، مع إقبال المستثمرين على الشراء لاقتناص الفرص بعد هبوط المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له في أسبوع.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 4130.58 دولاراً للأوقية، بعدما تراجع أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ أول تموز.

وارتفعت أيضاً العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم آب 1.4 بالمئة إلى 4140.80 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.4 بالمئة إلى 60.25 دولاراً للأوقية في حين ارتفع سعر البلاتين 2.3 بالمئة إلى 1615.25 دولاراً، فيما زاد سعر البلاديوم 3.3 بالمئة إلى 1253.25 دولاراً.

وكان سعر الذهب انخفض في وقت سابق اليوم ليصل قرب أدنى مستوى له خلال أسبوع، مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس انتهاء مذكرة التفاهم مع طهران.

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