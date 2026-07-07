المنافذ والجمارك و”‏CMA CGM‏” الفرنسية توقعان اتفاقية شراكة ‏إستراتيجية لتطوير قطاع النقل

دمشق-سانا‏

وقعت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مع شركة ‏CMA CGM‏ الفرنسية ‏اتفاقية شراكة إستراتيجية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ودعم ‏جهود إعادة الإعمار في سوريا، وذلك بحضور الرئيس أحمد الشرع، ‏والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.‏

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وذكرت الهيئة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية وقعها عن ‏الجانب السوري رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، فيما وقعها ‏عن الشركة الفرنسية رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي رودولف ‏سعادة.‏

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وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار إستراتيجي طويل الأمد للتعاون بين ‏الجانبين، بما يسهم في تطوير منظومة حديثة ومتكاملة للنقل والخدمات ‏اللوجستية، وتعزيز مكانة سوريا كمركز إقليمي للتجارة وحركة العبور، إلى ‏جانب رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات، واستقطاب ‏الاستثمارات النوعية.‏

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وتتضمن الاتفاقية تنفيذ عدد من المشاريع الإستراتيجية، أبرزها تطوير ‏وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، واستكمال مشاريع الموانئ الجافة ‏في دمشق وحلب، وإنشاء منطقة لوجستية متكاملة في منفذ نصيب، وتطوير ‏منشآت الشحن الجوي في مطار دمشق الدولي.‏

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كما تشمل إعداد خطة لإعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية التي تربط الموانئ ‏بالمراكز اللوجستية الرئيسية، والتعاون في مجالات التدريب المهني، وتنمية ‏الكفاءات، وتنفيذ مبادرات ذات أثر اجتماعي.‏

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وتشكل الاتفاقية مظلة إستراتيجية تجمع المشاريع الحالية والمستقبلية بين ‏الجانبين ضمن رؤية موحدة، بما يضمن تكامل الاستثمارات، وتعزيز كفاءة ‏البنية التحتية اللوجستية، ودعم إعادة دمج سوريا في سلاسل التجارة ‏الإقليمية والدولية.‏

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وتأتي هذه الشراكة مع إحدى أكبر مجموعات الشحن والخدمات اللوجستية ‏في العالم، والتي تنشط في أكثر من 160 دولة، وتحافظ على وجودها في ‏سوريا منذ أكثر من ثلاثة عقود، بما يعكس تنامي الثقة بالاقتصاد السوري ‏وفرصه الاستثمارية، ويفتح آفاقاً جديدة لتطوير الموانئ والمنافذ والخدمات ‏اللوجستية وفق أحدث المعايير العالمية.‏

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ووقعت سوريا وفرنسا اليوم الثلاثاء في قصر الشعب بدمشق حزمة اتفاقيات ‏ومذكرات تفاهم إستراتيجية، لتعزيز التعاون الثنائي، وتطوير الشراكة بين ‏البلدين في مختلف المجالات، وذلك بحضور الرئيسين أحمد الشرع وإيمانويل ‏ماكرون‎.‎