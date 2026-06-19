الأسهم الأوروبية تتراجع متأثرة بخسائر قطاع التعدين

عواصم-سانا

تراجعت الأسهم الأوروبية في تداولات اليوم الجمعة، متأثرة بهبوط أسهم شركات التعدين، وسط حالة من الحذر خيمت على المستثمرين عقب الإعلان عن إرجاء المفاوضات المقررة بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف.

وذكرت وسائل إعلام أن المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي أغلق منخفضاً بنسبة 0.2 بالمئة، ليرتفع مع ذلك بمعدل 0.4 بالمئة على أساس أسبوعي، بعد أن كان قد سجل مستويات قياسية في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وفي قطاع الطاقة، أسفر الارتفاع الطفيف في أسعار النفط اليوم عن صعود أسهم هذا القطاع بنسبة 1.3بالمئة، في حين تراجعت أسهم قطاع السفر والترفيه بنسبة 0.9 بالمئة.

وتصدرت أسهم شركات التعدين قائمة الخسائر مدفوعة بتراجع أسعار السلع الأساسية، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 2.1 بالمئة.

وكانت الحكومة السويسرية أعلنت في وقت سابق اليوم إرجاء المفاوضات التي كان من المقرر عقدها في جنيف بين إيران والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين، وذلك إلى أجل غير مسمى.