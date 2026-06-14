منتخب أستراليا يفوز على نظيره التركي بهدفين دون رد في ‏مونديال 2026‏

فانكوفر-كندا-سانا‏

حقق المنتخب الأسترالي فوزاً مهماً على نظيره التركي بهدفين دون ‏رد، في اللقاء الذي جمعهما على أرض ملعب “بي سي بليس” في ‏مدينة فانكوفر الكندية، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة ‏الرابعة لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.‎

وجاء الشوط الأول مثيراً بين الطرفين، حيث نجح المنتخب ‏الأسترالي في اقتناص هدف التقدم في الدقيقة الـ 27 عبر اللاعب ‏نيستوري إرانكوندا، الذي سدد كرة أرضية استقرت في الزاوية ‏اليسرى للمرمى التركي بعد تمريرة حاسمة من زميله بول أوكون-‏إنغستلر.‎

ورغم المحاولات الهجومية المكثفة للمنتخب التركي لتعديل ‏النتيجة، والتي كانت أبرزها فرصة اللاعب كرم أكتورك أوغلو في ‏الوقت بدل الضائع، إلا أن التنظيم الدفاعي الأسترالي حافظ على ‏التقدم حتى نهاية الشوط‎.‎

وفي الشوط الثاني، دخل المنتخب التركي ضاغطاً بهجمات متتالية، ‏ولا سيما عبر تسديدات اللاعب أردا غولر، غير أن التألق ‏الأسطوري للحارس الأسترالي باتريك بيتش والدفاع المتكتل حالا ‏دون اختراق الشباك‎.‎

ومن هجمة مرتدة منظمة في الدقيقة الـ 75، تمكن المنتخب الأسترالي ‏من تعزيز تقدمه بتسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب كونور ميتكالف ‏من تسديدة قوية بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء استقرت في ‏الزاوية الأرضية اليمنى، لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين لأستراليا‎.‎

وبهذه النتيجة، حصد المنتخب الأسترالي نقاط المباراة الثلاث محققاً ‏انطلاقة مثالية في مشواره المونديالي، حيث سيلتقي في الجولة ‏الثانية مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، بينما سيواجه ‏المنتخب ‏التركي منتخب الباراغواي‎.‎

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