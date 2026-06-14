منتخب أستراليا يفوز على نظيره التركي بهدفين دون رد في ‏مونديال 2026‏

فانكوفر-كندا-سانا
حقق المنتخب الأسترالي فوزاً مهماً على نظيره التركي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على أرض ملعب “بي سي بليس” في مدينة فانكوفر الكندية، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.
وجاء الشوط الأول مثيراً بين الطرفين، حيث نجح المنتخب الأسترالي في اقتناص هدف التقدم في الدقيقة الـ 27 عبر اللاعب نيستوري إرانكوندا، الذي سدد كرة أرضية استقرت في الزاوية اليسرى للمرمى التركي بعد تمريرة حاسمة من زميله بول أوكون-إنغستلر.
ورغم المحاولات الهجومية المكثفة للمنتخب التركي لتعديل النتيجة، والتي كانت أبرزها فرصة اللاعب كرم أكتورك أوغلو في الوقت بدل الضائع، إلا أن التنظيم الدفاعي الأسترالي حافظ على التقدم حتى نهاية الشوط.
وفي الشوط الثاني، دخل المنتخب التركي ضاغطاً بهجمات متتالية، ولا سيما عبر تسديدات اللاعب أردا غولر، غير أن التألق الأسطوري للحارس الأسترالي باتريك بيتش والدفاع المتكتل حالا دون اختراق الشباك.
ومن هجمة مرتدة منظمة في الدقيقة الـ 75، تمكن المنتخب الأسترالي من تعزيز تقدمه بتسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب كونور ميتكالف من تسديدة قوية بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية الأرضية اليمنى، لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين لأستراليا.
وبهذه النتيجة، حصد المنتخب الأسترالي نقاط المباراة الثلاث محققاً انطلاقة مثالية في مشواره المونديالي، حيث سيلتقي في الجولة الثانية مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، بينما سيواجه المنتخب التركي منتخب الباراغواي.