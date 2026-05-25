الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى لها في شهرين

لندن-سانا

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الإثنين، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين، وسط ترقب اتفاق أمريكي إيراني لإنهاء الحرب، ما هدّأ من المخاوف بشأن التضخم ‌والتباطؤ الاقتصادي العالمي.

وذكرت رويترز أن مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفع بنسبة 0.61 بالمئة إلى 628.93 نقطة ليتداول بالقرب من المستوى القياسي المرتفع الذي سجله أواخر شباط قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط مباشرة.

وقفز قطاع البنوك بنسبة 1.7 بالمئة، في ⁠حين زادت أسهم شركات طيران مثل لوفتهانزا وإير فرانس كيه.إل.إم بنسبة 4.2 بالمئة وتسعة بالمئة على الترتيب، مع تراجع أسعار خام برنت خمسة بالمئة إلى 98 دولاراً للبرميل.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، قفز سهم دليفري هيرو 12 بالمئة بعد رفض أحد كبار المساهمين ⁠لعرض يقدر قيمة الشركة بأكثر من 11.5 مليار يورو.

يشار إلى أن الأسواق العالمية تعيش حالة من الترقب الحذر تزامناً مع الحراك الدبلوماسي الجاري، في وقت يربط فيه المحللون اتجاهات الاستثمار المستقبلية بمدى التقدم الفعلي في مفاوضات إنهاء الحرب في المنطقة، وتجنب تصعيد جديد قد يهدد خطوط إمدادات الطاقة العالمية.