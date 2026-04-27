مباحثات سورية فرنسية لتعزيز الاستثمار في قطاعي النفط والغاز

دمشق-سانا

بحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية بدمشق جان باتيست فايفر سبل تعزيز مشاركة الشركات الفرنسية والأوروبية في الاستثمار بقطاعي النفط والغاز.

وأوضحت الشركة عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن اللقاء تناول فرص الاستثمار المتاحة وآليات استقطاب الشركات الراغبة بالدخول إلى السوق السورية بما يدعم تطوير القطاع ويعزز آفاق التعاون في المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الشركة السورية للبترول لتعزيز التعاون الدولي مع الشركات المتخصصة واستقطاب الاستثمارات ودعم خطط التوسع والإنتاج وتطوير قطاع النفط والغاز.

وكانت الشركة السورية للبترول أجرت منذ يومين مباحثات مع وفد من شركة SDX Energy البريطانية، وبمشاركة شركتي Amana Energy وAleph Commodities لبحث فرص الاستكشاف والتنقيب عن النفط، والاستثمار المشترك في هذا القطاع.

