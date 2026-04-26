مصرف سوريا المركزي يبحث إعادة فتح فروعه في الحسكة والرقة وتطوير الخدمات المصرفية

دمشق-سانا

بحث حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد ومحافظ الرقة عبد الرحمن سلامة، واقع القطاع المصرفي في المحافظتين وسبل إعادة تنشيطه.

وتناول الاجتماع في مقر المصرف، اليوم الأحد، موضوع إعادة فتح فروع المركزي في الرقة والحسكة، والتأكيد على أهمية هذه الخطوة في دعم الحركة الاقتصادية وتسهيل الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.

كما ناقش المشاركون بالاجتماع خطط تطوير الفروع وتحديث بنيتها التحتية، بما يواكب التطورات المصرفية، ويعزز كفاءة الخدمات ويرفع مستوى الأداء، إلى جانب تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي في المحافظتين.

وأكد الحصرية حرص المصرف على توسيع نطاق خدماته وإعادة تفعيل دوره في مختلف المناطق، مشدداً على أهمية التعاون مع الجهات المحلية لتذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل.

من جهتهما، أبدى محافظا الحسكة والرقة استعدادهما لتقديم التسهيلات اللازمة، لدعم إعادة افتتاح الفروع وتطويرها، بما يسهم في تحسين الواقعين الاقتصادي والخدمي بالمحافظتين.