الجهاز المركزي يكشف فساداً مالياً يتجاوز 3 مليارات ليرة في محافظة ريف دمشق

دمشق-سانا

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قضية فساد شملت سرقة واختلاساً في بلديات تابعة لمحافظة ريف دمشق زمن النظام البائد، بقيمة مالية بلغت 3 مليارات و600 مليون ليرة قديمة.

وأظهرت نتائج التحقيقات التي حصلت عليها سانا، قيام أشخاص باستجرار مواد للإسفلت السائل بكميات كبيرة، وبالسعر المدعوم وليس بالسعر الخاص، كونها مشاريع على حساب المجتمع المحلي، وذلك ضمن بلديتي عسال الورد ويبرود، حيث تم هذا الاستجرار بشكل مخالف لأحكام القرار الصادر عن شركة “سادكوب”، وبنص قانوني لبيع هذه المواد بالسعر المدعوم حصراً للمتعهدين المرتبطين بعقود مع القطاع العام فقط.

وأوضحت التحقيقات أن السعر المدعوم الذي استجر هؤلاء الأشخاص به مادة الإسفلت السائل هو 750 ألف ليرة سورية قديمة للطن الواحد بدلاً من السعر الخاص، والذي يبلغ 4 ملايين و500 ألف ليرة للطن الواحد، كما تبين أن الأشخاص الذين تقدموا بطلبات توريد الإسفلت ليسوا متعهدين، وغير مرتبطين بعقود مع البلديات، إضافة إلى أن استجرار المادة تم بكتب مزورة ليس لها قيود في البلدية، وكانوا يحصلون على المادة بالسعر المدعوم بدلاً من السعر الخاص دون استحقاق.

وحددت التحقيقات المسؤولية بالمتعهدين وبعض المعنيين في البلديات بجرم السرقة والاختلاس، الأمر الذي نجم عنه ضرر بالمال العام وأثر مالي بمقدار 3 مليارات و600 مليون ليرة سورية قديمة، حيث تمت إحالة المتورطين للقضاء الجزائي بجرم الاختلاس، وتطبيق الحجز الاحتياطي عليهم، ومنع المغادرة، كما تم استرداد المبالغ المستحقة والناجمة عن الأثر المالي.

ويواصل الجهاز المركزي جهوده لاسترداد حقوق الدولة والمواطنين وحماية المال العام، وتسليط الضوء على قضايا الفساد، من خلال فيديوهات تنشر أسبوعياً عبر معرفاته الرسمية، والتي كان آخرها، قضية الفساد المالي في المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد زمن النظام البائد، والتي أسفرت عن ضرر مالي كبير في المال العام، بلغ نحو ملياري ليرة سورية قديمة.