المواصفات السورية توقّع عقد التحول الرقمي مع شركة Ultimate‑STC لتعزيز الخدمات ورفع التنافسية

دمشق-سانا

وقعت هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية في وزارة الاقتصاد والصناعة عقداً للتحول الرقمي وتطوير البرمجيات مع شركة Ultimate‑STC السورية، في خطوة تهدف إلى الانتقال نحو الأتمتة الشاملة، وتحسين جودة الخدمات وتسريع إنجاز المعاملات، بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ضمن بيئة رقمية أكثر كفاءة.

ويشمل العقد، الذي جرى توقيعه اليوم الأحد في مبنى الهيئة، تطوير منظومة العمل المؤسسي عبر التحول الرقمي، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والقطاع الصناعي، إضافة إلى رفع كفاءة الأداء وربط المديريات ضمن نظام إلكتروني موحد ينسجم مع توجهات الدولة في التحديث الإداري والرقمي.

تحسين جودة الخدمات وتعزيز الشفافية

وأكد مدير عام الهيئة الدكتور ياسر عليوي أن الاتفاقية تمثل محطة استراتيجية في مسار تحديث عمل الهيئة، موضحاً أن المشروع لا يقتصر على إدخال أدوات تقنية جديدة، بل يؤسس لمرحلة عمل مؤسسي قائمة على الأتمتة وسرعة الإنجاز وتعزيز الشفافية.

وأشار عليوي إلى أن التحول الرقمي سيسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات، إضافة إلى تعزيز موثوقية البيانات وتحقيق تكامل أكبر بين المديريات وربطها بمنصات وطنية أخرى، ما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والصناعيين.

ولفت إلى أن المشروع يدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، ويرفع كفاءة عمليات التقييس وتقييم المطابقة، بما يعزز الثقة بالمنتج الوطني في الأسواق المحلية والخارجية.

كما أوضح أن من أبرز مزايا المشروع إطلاق خدمة النافذة الواحدة التي تتيح تقديم المعاملات ومتابعتها إلكترونياً من أي محافظة، دون الحاجة للتنقل بين المديريات، بما يوفر الوقت والجهد، ويحد من التعقيدات الإدارية.

منصة رقمية متكاملة لخدمة الموظفين والمواطنين

من جانبه، بيّن المدير التنفيذي لشركة Ultimate‑STC عصام عطار أن الاتفاقية تهدف إلى إنشاء منصة رقمية شاملة تغطي مختلف مهام الهيئة، وتلبي احتياجات الموظفين والمواطنين والشركات، عبر الانتقال من الإجراءات التقليدية إلى منظومة رقمية متكاملة.

وقال: إن “المشروع يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وضمان حماية البيانات وأرشفتها باستخدام تقنيات حديثة، ما يعزز موثوقية النظام الرقمي، ويرفع كفاءة العمل الحكومي”.

وأوضح أن المنصة ستعمل على ربط إدارات الهيئة مع الجهات الأخرى لتحقيق تكامل مؤسسي ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة.

يُذكر أن شركة Ultimate‑STC هي شركة سورية متخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات والتدريب والاستشارات، ولها فروع في تركيا واليمن، إضافة إلى تواجد في السوق السعودي، وتقدم حلولاً تقنية في مجالات الشبكات وصيانة الحاسوب والأنظمة المحاسبية.