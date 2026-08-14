ارتفاع أسعار الذهب بدعم من انخفاض الدولار

واشنطن-سانا



ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مدعومة بانخفاض الدولار بعد أن رجحت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة هذا الأسبوع أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبقي الشهر المقبل على أسعار الفائدة دون تغيير.



وذكرت رويترز أن الذهب زاد في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة ليصل إلى 4376.02 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 4433.90 دولار للأوقية، كما ارتفع المعدن النفيس بنحو 0.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية واحداً بالمئة لتسجل 65.08 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1733.34 دولاراً، وارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1318.50 دولاراً.



وكانت أسعار الذهب انخفضت 1.3 بالمئة في الجلسة الماضية مع جني المستثمرين للأرباح بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ الخامس من حزيران الماضي.

