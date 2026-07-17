البورصات الأوروبية تنخفض وسط هبوط حاد في أسهم شركات التكنولوجيا

بروكسل-سانا

انخفضت المؤشرات الرئيسية في البورصات الأوروبية اليوم الجمعة، متأثرة بتراجع عالمي في أسهم شركات التكنولوجيا، وبالتوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها على أسواق الطاقة.

وذكرت وكالة فرانس برس أن مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي أغلق متراجعاً بنسبة 0.34 بالمئة ليصل إلى 641.53 نقطة، منهياً تداولات الأسبوع دون تغير يذكر.

وعلى صعيد القطاعات، هوت أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 3.27 بالمئة خلال الأسبوع، رغم البيانات الإيجابية لشركة “إس.إس.إم.إل” الهولندية، المورد الرئيس لمعدات صناعة أشباه الموصلات، التي رفعت توقعاتها لمبيعات عام 2026.

وامتدت التراجعات إلى الأسواق العالمية، حيث هبط مؤشر “ناسداك المجمع” في وول ستريت بنسبة 0.98 بالمئة، فيما سجلت بورصة تايوان، إحدى أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي، هبوطاً حاداً بلغت نسبته 6.47 بالمئة.

في المقابل، ارتفعت أسهم شركات قطاع المرافق بنسبة 1.55 بالمئة لتكون أكبر القطاعات تحقيقاً للأرباح اليوم، بينما تميز قطاع السلع الفاخرة كأفضل القطاعات أداءً على مدار الأسبوع.

وكانت الأسهم الأوروبية استهلت تعاملات اليوم الجمعة على انخفاض، جراء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وموجة بيع واسعة لأسهم شركات التكنولوجيا العالمية.