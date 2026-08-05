شركات أمريكية تستعيد مليارات الرسوم وسط غياب التعويضات

واشنطن-سانا

استعادت كبرى الشركات الأمريكية مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية بعد قرار المحكمة العليا إلغاء أحد أكثر الرسوم شمولاً والتي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت شبكة “سي ان ان” في تقرير نشرته اليوم الأربعاء أن شركة “آبل” حصلت على نحو 2.2 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الجاري، فيما استردت شركة “أمازون” 600 مليون دولار و”نايكي” 300 مليون دولار.

مستهلكون خارج التعويض

وأشارت “سي ان ان” إلى أن المستهلك الأمريكي ما زال خارج دائرة التعويض المباشر رغم تحمّله ارتفاع الأسعار، مبينة أن عدم شمول المستهلكين في آلية الاسترداد يعزى إلى الإطار القانوني للجمارك الذي يحصر حق المطالبة بالجهات التي دفعت الرسوم مباشرة.

وتُظهر بيانات هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن الحكومة ملزمة بردّ ما يقرب من 166 مليار دولار لمئات الآلاف من المستوردين، وقد سُدد أكثر من نصف هذا المبلغ بالفعل.

ورغم أن الرسوم كلّفت الأسرة الأميركية المتوسطة نحو 1.000 دولار العام الماضي وفق تقديرات مؤسسة الضرائب، فإن المقترحات السابقة لإعادة توزيع الإيرادات على شكل خصومات لم تُنفذ.

شركات تعيد التكاليف

وفي ظل دعاوى قضائية جماعية تطالب بتمرير جزء من هذه الأموال للعملاء، أعلنت شركة أمازون أنها ستعيد مبالغ محدودة يمكن تتبعها بدقة، وستستخدم الباقي في خفض الأسعار، وهو نهج تبنّته شركات تجزئة كبرى مثل “كستكو” و”والمارت”.

وكشفت شبكة “سي بي اس” أن الإدارة الأمريكية ستدفع نحو 100 مليار دولار في عملية ردّ رسوم جمركية منذ أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية استخدامها في شباط الماضي .

وتقدم أكثر من 300 ألف مستورد وشركة بطلبات رسمية لاسترداد مبالغ ضخمة تقدر بنحو 130 إلى 170 مليار دولار من الرسوم الجمركية، بعد أن فتحت الحكومة الأمريكية في نيسان الماضي بوابة رقمية لتلقي مطالبات ومراجعات رد الأموال للشركات المتضررة.