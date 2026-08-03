لندن-سانا
شهدت أسعار النفط تراجعاً بأكثر من خمسة بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الإثنين، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق توجيه ضربة عسكرية جديدة لإيران، بهدف إبرام اتفاق سريع حول الملف النووي، ويؤدي لإعادة فتح حركة الملاحة في مضيق هرمز.
وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت هبطت بمقدار 5.52 دولارات، أي بنسبة 6.28 لتصل إلى 82.41دولاراً للبرميل.
كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 5.27 دولارات، بنسبة 6.22، بالمئة لتسجل79.40 دولاراً للبرميل.
وكانت الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران اتجهت إلى مسار دبلوماسي بعد ساعات من تصاعد التوقعات بتنفيذ ضربة أمريكية إسرائيلية واسعة، إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، تعليق الهجوم المخطط له على إيران، وإتاحة فرصة جديدة للمفاوضات.
تراجع أسعار النفط عقب إعلان ترامب تعليق الهجوم على إيران
لندن-سانا