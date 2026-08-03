تراجع أسعار النفط عقب إعلان ترامب تعليق الهجوم على إيران

لندن-سانا‏

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شهدت أسعار النفط تراجعاً بأكثر من خمسة بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الإثنين، عقب إعلان الرئيس ‏الأمريكي دونالد ترامب تعليق توجيه ضربة عسكرية جديدة لإيران، بهدف إبرام اتفاق سريع حول الملف النووي، ويؤدي ‏لإعادة فتح حركة الملاحة في مضيق هرمز.‏

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وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت هبطت بمقدار 5.52 دولارات، أي بنسبة 6.28 لتصل إلى 82.41دولاراً ‏للبرميل.‏

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كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 5.27 دولارات، بنسبة 6.22، بالمئة لتسجل79.40 ‏دولاراً للبرميل.‏

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وكانت الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران اتجهت إلى مسار دبلوماسي بعد ساعات من تصاعد التوقعات بتنفيذ ضربة ‏أمريكية إسرائيلية واسعة، إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، تعليق الهجوم المخطط له على إيران، وإتاحة ‏فرصة جديدة للمفاوضات.‏