شركة فلاي شام للطيران تسيّر أولى رحلاتها من دمشق إلى ليبيا

دمشق-سانا

سيّرت شركة فلاي شام للطيران أمس السبت أولى رحلاتها من دمشق إلى طرابلس العاصمة الليبية، في خطوة تهدف إلى تفعيل وتعزيز الروابط بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون، وخاصة الاقتصادي والتجاري والسياحي.

وأوضح مستشار التطوير والعلاقات العامة في الشركة أسامة ساطع، في تصريح لـ سانا، أن فتح الجسر الجوي الجديد يسهم في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتنمية، وتطوير العلاقات، وخاصة السياحية بين البلدين.

من جهته، اعتبر القائم بأعمال السفارة الليبية في سوريا وليد عمار أن انطلاق أول رحلة لشركة فلاي شام إلى طرابلس، فرصة مهمة لعودة العلاقات إلى طبيعتها بين البلدين، لافتاً إلى وجود اتفاقيات متعددة بين البلدين يجري العمل على تفعيلها حالياً.

بدوره، أوضح مدير المبيعات في الشركة برهان بيرقدار أن الرحلات المباشرة بين دمشق وطرابلس تسهم في تسهيل سفر السوريين المقيمين في ليبيا، والراغبين في العودة إلى بلدهم، وكذلك في تشجيع الليبيين على زيارة سوريا، مبيناً أن الرحلات ستبدأ بواقع رحلة واحدة أسبوعياً كل يوم سبت، مع إمكانية زيادتها مستقبلاً.

من جانبه، بين المدير التجاري في الشركة حمدي خلف أن تشغيل الخط إلى طرابلس يأتي ضمن خطة التوسع المدروسة للشركة، بما يخدم الجالية السورية في ليبيا وينشط حركة الزيارات بين البلدين.

وأشارت جينا عطا الله موظفة في مكتب لخدمات الطيران إلى أهمية إطلاق الخط الجديد في توسيع خيارات السفر أمام المسافرين، ما يعزز مرونة خدمات النقل الجوي، ويوفر حلولاً مناسبة وفق الظروف.

وكان رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي، بحث يوم الجمعة الماضي مع القائم بأعمال السفارة الليبية في سوريا وليد عمار، سبل تعزيز العلاقات التجارية، بين البلدين الشقيقين.

فلاي شام للطيران هي شركة طيران جديدة تم تأسيسها بشراكة بين مستثمرين من الإمارات وسوريا، لتكون أول ناقل جوي خاص يربط مباشرة بين المدن السورية وأهم وجهات الخليج، وعلى رأسها دبي، الشارقة، أبوظبي، الرياض، الدمام، والدوحة.