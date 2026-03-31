النفط والذهب يرتفعان مع اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع اتجاه خام برنت لتسجيل أكبر مكاسب شهرية في تاريخه، بينما تتجه العقود الآجلة للخام الأميركي نحو أقوى أداء شهري منذ 2020، مدفوعةً بقيود الإمدادات الناتجة عن اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.

وذكرت شبكة “سي إن بي سي”، أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيار المقبل صعدت بمقدار 0.3%، لتصل إلى 113.17 دولارا للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ الـ 19 من آذار في الجلسة السابقة.

ومع اقتراب انتهاء صلاحية عقد أيار، بلغ سعر عقد حزيران المقبل، الأكثر تداولاً، نحو 108.96 دولارات.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أيار بمقدار 0.3%، إلى 103.24 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ الـ 9 من آذار.

وجاءت هذه المكاسب في ظل الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل إيران، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، إضافة إلى كميات كبيرة من شحنات الغاز الطبيعي المسال، ما دفع خام برنت للارتفاع بنحو 59% منذ بداية آذار، في أكبر زيادة شهرية على الإطلاق، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 58% خلال الشهر ذاته، مسجلاً أعلى وتيرة ارتفاع منذ أيار 2020.

وفي السياق نفسه ، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومةً بتراجع الدولار، إلا أنها تتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري لها منذ أكثر من 17 عاماً، في ظل تأثير ارتفاع أسعار الطاقة الذي قلّص التوقعات بخفض معدلات الفائدة الأميركية خلال العام الجاري.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% ليصل إلى 4564.21 دولاراً للأونصة.

فيما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم نيسان بنسبة 0.7% إلى 4558.90 دولاراً.

وجاء هذا الارتفاع بدعم من تراجع الدولار، ما يجعل السلع المقومة به أقل تكلفةً لحائزي العملات الأخرى.

ورغم ذلك، خسر الذهب نحو 14% منذ بداية الشهر الحالي، متجهاً نحو أكبر انخفاض شهري له منذ تشرين الأول 2008، تحت ضغط قوة الدولار، بينما لا يزال مرتفعاً بنحو 5% منذ بداية الربع الحالي.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 70.81 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1901.95 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 1.1% إلى 1421.45 دولاراً.