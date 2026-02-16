الملك الأردني يؤكد أهمية دعم جهود سوريا للحفاظ على أمنها وسيادتها

لندن-سانا

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني، خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن، اليوم الإثنين، أهمية دعم جهود سوريا للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

ووفق وكالة بترا الأردنية جدد الملك عبد الله خلال المباحثات موقف الأردن الرافض للإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لترسيخ الاستيطان وفرض السيطرة على الضفة الغربية.

وبخصوص غزة، دعا الملك الأردني إلى ضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب، وتدفق المساعدات الإغاثية إلى جميع مناطق القطاع للحد من معاناة المدنيين.

من جانبه، أشار رئيس الوزراء البريطاني، إلى أهمية الشراكة بين الأردن وبريطانيا في العمل نحو الاستقرار في المنطقة، معرباً عن حرص بلاده على توطيد العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

وعلى هامش زيارته الراهنة للعاصمة البريطانية، تناول الملك الأردني خلال لقائه في وقت سابق اليوم الإثنين، بمسؤولين بريطانيين سابقين وأعضاء في البرلمان البريطاني، جهود استعادة الاستقرار في المنطقة إضافة إلى التطورات في سوريا والقدس المحتلة وغزة.