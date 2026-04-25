انخفاض أسعار الذهب 150 ليرة بالعملة الجديدة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم السبت، بمقدار 150 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر الذي سجله في وقت سابق من صباح اليوم.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة ظهر اليوم، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17250 ليرة مبيعاً، و16950 ليرة شراءً.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14800 ليرة مبيعاً، و14500 ليرة شراءً.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4710 دولارات.

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.