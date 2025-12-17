معمل مياه بقين… جهود متواصلة لتطوير خطوط الإنتاج وتلبية حاجة السوق

ريف دمشق-سانا

تواصل كوادر معمل تعبئة مياه بقين في ريف دمشق، جهودها لرفع إنتاجية المعمل، وتلبية حاجة السوق المحلية من مياه الشرب المعقمة، بالتوازي مع تنفيذ خطط تطوير عمله كماً ونوعاً، وذلك رغم قلة عدد العمال على خطوط الإنتاج.

وأوضح مدير معمل مياه بقين إياد مقلد في تصريح لـ سانا، أن المعمل ينتج مياه الشرب بعبوات ليتر ونصف الليتر، بنظام ورديتين صباحية ومسائية، مبيناً أن الإنتاج اليومي يبلغ نحو عشرة آلاف عبوة، وقد يرتفع في أوقات الذروة، ولا سيما خلال فصل الصيف إلى ما بين 15 ألفاً و18 ألف عبوة، نتيجة زيادة الطلب على المياه المعبأة.

تحديث خطوط الإنتاج

وأشار مقلد إلى أن المعمل يشهد تحديثاً سنوياً لخطوط الإنتاج، حيث جرى خلال العام الماضي إدخال آلة تعبئة جديدة، إلى جانب تحديث وحدات تعقيم المياه باستخدام غاز الأوزون، لافتاً إلى أن الخطة الاستثمارية لعام 2026 تتضمن إدخال آلات ترحيل جديدة، إضافة إلى رافعات شوكية وتجهيزات داعمة للعملية الإنتاجية، بما يسهم في زيادة كميات الإنتاج وتحسين الأداء.

وفيما يتعلق بالكوادر البشرية، أكد مقلد أن المعمل يعاني نقصاً في العاملين، ويحتاج إلى رفده بالعمالة الفنية والمهندسين لتمكينها من زيادة وتحسين الإنتاج معرباً عن تقديره لجهود عمال الإنتاج والصيانة والفنيين الذين يقومون بمختلف المهام الموكلة إليهم.

مراحل العملية الإنتاجية

من جهته، أوضح مدير خطوط الإنتاج في المعمل المهندس ماهر إسماعيل، أن العملية الإنتاجية تبدأ بتمرير (أمبولات البريفورم)، عبر آلات نفخ حراري، لتتحول إلى عبوات بلاستيكية، ثم الانتقال إلى مراحل الغسل والتعبئة بالمياه المعقمة والإغلاق، ثم وضع الملصق والتغليف النهائي.

مطابقة المياه للمواصفات الصحية

بدورها، بينت رئيسة قسم المخابر رشا زيتون، أن المعمل يجري سلسلة من الفحوصات الفيزيائية والكيميائية والجرثومية الدقيقة، على المياه والمواد الأولية الواردة، حيث تتم عملية التعقيم باستخدام الأوزون، مع إجراء فحوصات دورية كل نصف ساعة للتأكد من كفاءة التعقيم.

وأضافت زيتون: إن الفحوصات الفيزيائية تشمل قياس درجة الحموضة والناقلية الكهربائية بشكل يومي، فيما تستغرق نتائج التحاليل الجرثومية 24 إلى 48 ساعة، أما التحاليل الكيميائية فتشمل قياس الشوارد مثل النترات وغيرها، وتجري شهرياً، مشيرة إلى أنه لا يتم طرح المنتج في الأسواق قبل التأكد من ضمان مطابقة المياه للمواصفات الصحية المعتمدة.

ومعمل بقين لتعبئة المياه يعد أحد أهم معامل إنتاج المياه المعدنية والمعقمة، ويستمد شهرته من نبع بقين بريف دمشق، ويتبع للشركة العامة لتعبئة المياه التي ترتبط بالمؤسسة العامة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الـ22 من أيار الماضي قراراً ينص على السماح بإنشاء معامل فلترة وتعبئة المياه على كل الأراضي السورية، سواء كان مصدر المياه جوفياً بئراً أو نبعاً، وسطحياً نهراً أو بحيرة.