مصرف سوريا المركزي يصدر بياناً توضيحياً حول آلية تسليم الحوالات

دمشق-سانا

أصدر مصرف سوريا المركزي، اليوم الخميس، بياناً توضيحياً حول ما تم تداوله الأيام الماضية، عبر منصات التواصل الاجتماعي من تعميم منسوب إلى إحدى شركات الصرافة، بشأن آلية تسليم الحوالات، وذلك حرصاً على الدقة ومنع الالتباس.

وقال المركزي في البيان الذي نشره عبر قناته على تلغرام: إن التعميم المنسوب إلى إحدى شركات الصرافة غير دقيق، كونه صدر قبل صدور أي قرار رسمي عن المصرف، وتضمن ادعاء بأن جميع الحوالات تسلّم بالليرة السورية، وهو أمر غير صحيح.

وأوضح المركزي، أن قراره بشأن تسليم الحوالات، اقتصر حصراً على الحوالات الواردة عبر شركات التحويل السريع مثل “ويسترن يونيون” ومثيلاتها، وقد نص على تسليمها بالليرة السورية وفق سعر نشرة مصرف سوريا المركزي مع هامش للتسعير، ليعكس سعر السوق، بما يحقق التوازن ويخدم مصلحة المتعاملين.

وأكد مصرف سوريا المركزي أنه لا يوجد أي تناقض بين ما صدر عنه، وما يتم تداوله، وأن ما ورد في التعميم غير الرسمي المشار إليه، لا يعتد به.

واستجابة لطلبات شركات التحويل، قرر مصرف سوريا المركزي، تأجيل تنفيذ الإجراء المذكور آنفاً، المتعلق بتسليم الحوالات، حتى تاريخ الـ 1 من أيار، وذلك لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال الجاهزية الفنية المطلوبة.

وشدد المركزي على أن جميع الحوالات الأخرى ستبقى تُسلّم بالعملة الواردة بها، أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق الأنظمة النافذة، وحسب رغبة المستفيد.

وفي ختام بيانه، أهاب مصرف سوريا المركزي بالجميع، اعتماد المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، وعدم الانجرار وراء الشائعات.

وكانت صفحات على منصات التواصل الاجتماعي تداولت أمس الأول، تعميماً منسوباً لإحدى شركات الصرافة، يتضمن معلومات عن أن تسليم الحوالات للمواطنين سيكون حصراً بالليرة السورية في جميع شركات ومكاتب الصرافة والحوالات، اعتباراً من يوم أمس.