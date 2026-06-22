الدولار الأمريكي يحافظ على استقراره مع ترقب تطورات المحادثات الأمريكية الإيرانية

واشنطن-سانا

حافظ الدولار الأمريكي على استقراره، اليوم الإثنين، مع متابعة الأسواق لتطورات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، عقب انتهاء جولتها الأولى وإعلان تحقيق نتائج إيجابية.

وذكرت وكالة رويترز أن الجنيه الإسترليني تراجع بنسبة 0.21 بالمئة إلى 1.32103 دولار، فيما قلّص اليورو خسائره ليسجل 1.14647 دولار، واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7011 دولار، بينما بلغ الدولار النيوزيلندي 0.573 دولار.

وتراجع الين الياباني إلى 161.55 مقابل الدولار، في حين بقيت سندات الخزانة الأمريكية تحت ضغط، مع ارتفاع عوائد السندات لأجل عامين إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2025 عند 4.2276 بالمئة.

وتوقع المتعاملون في الأسواق احتمال رفع أسعار الفائدة بنحو 43 نقطة أساس خلال العام الجاري، مع ترجيح زيادة قدرها 25 نقطة أساس بحلول أيلول المقبل.

وجاء ذلك في ظل ترقب المستثمرين مسار المحادثات الأمريكية الإيرانية، حيث أكدت قطر وباكستان، في بيان مشترك، تحقيق نتائج إيجابية وبناءة تمهد للوصول إلى اتفاق نهائي، في ختام أعمال الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى التي عُقدت بالتعاون مع الولايات المتحدة وإيران.