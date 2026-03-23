أسعار النفط تواصل الارتفاع وتتخطّى عتبة الـ 100 دولار

واشنطن-سانا

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً جديداً مع افتتاح التداولات اليوم الإثنين، حيث قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط المعيار الأميركي بنسبة 1.78 بالمئة ليصل إلى 100,10 دولار للبرميل.

وذكرت وكالة فرانس برس، “أن سعر خام برنت بحر الشمال ارتفع بنسبة 1.73 بالمئة ليصل إلى 113.44 دولاراً للبرميل.

ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بإعلان الولايات المتحدة وإسرائيل استمرار الحرب على إيران، والتهديدات الأميركية باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية في حال عدم إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، وهو ما ردت عليه طهران بالتأكيد على إغلاق المضيق نهائياً في حال تنفيذ تلك التهديدات.

وتسببت الحرب الأميركية الإسرائيلية – الإيرانية المتواصلة منذ الـ 28 من شباط الماضي في اضطرابات حادة بأسواق الطاقة، حيث قفزت الأسعار من مستويات الـ 67 دولاراً للخام الأميركي قبل الحرب إلى مستوياتها القياسية الحالية، نتيجة عرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز الطبيعي في العالم.