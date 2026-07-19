عطل مفاجئ يضرب حسابات فيسبوك وإنستغرام حول العالم

واشنطن-سانا
شهدت منصتا التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام” التابعتان لشركة “ميتا”، اليوم الأحد، عطلاً مفاجئاً ضرب حسابات آلاف المستخدمين حول العالم، وسط آلاف البلاغات عن تعذر الوصول إلى حساباتهم.
ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية عن منظمة “NetBlocks”، وهي جهة تراقب الوصول إلى الإنترنت عالمياً، قولها: إن مستخدمي فيسبوك وإنستغرام يواجهون انقطاعات دولية في الخدمة، وهي انقطاعات لا علاقة لها بأي تعطل للإنترنت على مستوى دولة بعينها.
وأفاد بعض مستخدمي المنصتين بوجود انقطاعات في الخدمة على مستوى دولي، ما حال دون تمكنهم من الوصول إلى صفحاتهم الرئيسية، وأنه لدى فتح فيسبوك ظهرت رسائل تشير إلى أن الحساب غير متاح بسبب مشكلة تقنية في الموقع، مع تأكيد أن الشركة تتوقع حلها قريباً، ما يرجح أن الخلل مرتبط بالبنية التحتية للخدمة وليس بالحسابات نفسها.
كما أفاد عدد كبير من مستخدمي إنستغرام أيضاً بوجود مشكلات في تحميل الصفحة الرئيسية وعدم تحديث المنشورات، وصعوبة تسجيل الدخول أو استخدام بعض المزايا الأساسية.
وأظهرت بيانات موقع “DownDetector”، المتخصص في مراقبة خدمات الإنترنت، ارتفاعاً في بلاغات المستخدمين خلال وقت قصير مع تسجيل آلاف الشكاوى من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وعدد من الدول الأخرى، ما يشير إلى أن المشكلة ذات نطاق عالمي وليست مقتصرة على منطقة بعينها.
ووفقاً للموقع، أبلغ أكثر من 22 ألف مستخدم عن مشكلات في فيسبوك داخل الولايات المتحدة وحدها، كما جرى تقديم آلاف البلاغات من مستخدمي إنستغرام ممن واجهوا مشاكل في التطبيق.
وشملت شكاوى المستخدمين فشل تسجيل الدخول، وتوقف تحديثات الأخبار، وانقطاع الرسائل، بينما لم تصدر “ميتا” بياناً بشأن سبب الانقطاع.
وتواجه منصات التواصل الاجتماعي أنواعاً مختلفة من الأعطال البرمجية والتقنية التي تتكرر بين الحين والآخر، وتختلف في حجمها، فبعضها يسبب توقفاً كاملاً للمنصة عالمياً، بينما يقتصر بعضها الآخر على مشاكل جزئية في بعض الميزات.
#سانا
الحمصي / قبس/منور/إلهام/مشيرة
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