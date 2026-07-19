عطل مفاجئ يضرب حسابات فيسبوك وإنستغرام حول العالم

واشنطن-سانا‏

شهدت منصتا التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام” التابعتان لشركة “ميتا”، اليوم الأحد، عطلاً مفاجئاً ضرب ‏حسابات آلاف المستخدمين حول العالم، وسط آلاف البلاغات عن تعذر الوصول إلى حساباتهم.‏

ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية عن منظمة “‏NetBlocks‏”، وهي جهة تراقب الوصول إلى الإنترنت عالمياً، ‏قولها: إن مستخدمي فيسبوك وإنستغرام يواجهون انقطاعات دولية في الخدمة، وهي انقطاعات لا علاقة لها بأي تعطل ‏للإنترنت على مستوى دولة بعينها.‏

وأفاد بعض مستخدمي المنصتين بوجود انقطاعات في الخدمة على مستوى دولي، ما حال دون تمكنهم من الوصول إلى ‏صفحاتهم الرئيسية، وأنه لدى فتح فيسبوك ظهرت رسائل تشير إلى أن الحساب غير متاح بسبب مشكلة تقنية في الموقع، مع ‏تأكيد أن الشركة تتوقع حلها قريباً، ما يرجح أن الخلل مرتبط بالبنية التحتية للخدمة وليس بالحسابات نفسها.‏

كما أفاد عدد كبير من مستخدمي إنستغرام أيضاً بوجود مشكلات في تحميل الصفحة الرئيسية وعدم تحديث المنشورات، ‏وصعوبة تسجيل الدخول أو استخدام بعض المزايا الأساسية.‏

وأظهرت بيانات موقع “‏DownDetector‏”، المتخصص في مراقبة خدمات الإنترنت، ارتفاعاً في بلاغات المستخدمين ‏خلال وقت قصير مع تسجيل آلاف الشكاوى من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وعدد من الدول الأخرى، ما يشير إلى أن ‏المشكلة ذات نطاق عالمي وليست مقتصرة على منطقة بعينها.‏

ووفقاً للموقع، أبلغ أكثر من 22 ألف مستخدم عن مشكلات في فيسبوك داخل الولايات المتحدة وحدها، كما جرى تقديم آلاف ‏البلاغات من مستخدمي إنستغرام ممن واجهوا مشاكل في التطبيق.‏

وشملت شكاوى المستخدمين فشل تسجيل الدخول، وتوقف تحديثات الأخبار، وانقطاع الرسائل، بينما لم تصدر “ميتا” بياناً بشأن ‏سبب الانقطاع.‏

وتواجه منصات التواصل الاجتماعي أنواعاً مختلفة من الأعطال البرمجية والتقنية التي تتكرر بين الحين والآخر، وتختلف ‏في حجمها، فبعضها يسبب توقفاً كاملاً للمنصة عالمياً، بينما يقتصر بعضها الآخر على مشاكل جزئية في بعض الميزات.‏

‏#سانا‏

الحمصي / قبس/منور/إلهام/مشيرة

موقع