مياه القنيطرة تواصل أعمالها الفنية لتحسين منظومة مياه الشرب في جديدة الفضل

القنيطرة-سانا

تواصل وحدة مياه جديدة الفضل التابعة للشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في القنيطرة، تنفيذ أعمالها الفنية، لرفع كفاءة منظومة مياه الشرب، وتحسين استمرارية الضخ.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الأعمال تنفذ، بالتعاون مع جمعية “تكافل” النمساوية الخيرية ضمن خطة دعم أعمال الصيانة، إذ أنهت استبدال مغلاق بقياس 4 إنشات في قطاع الأحمد، بما يسهم في تحسين أداء الشبكة، وتأمين الخدمة المائية لنحو 40 ألف مواطن.

ونفذت الكوادر الفنية عقب الانتهاء من أعمال التبديل جولة مراقبة على امتداد خط المياه، للتأكد من سلامة الشبكة واستقرار الضغوط وخلو الخط من أي تسربات، بما يضمن كفاءة التشغيل واستمرارية الخدمة.

وفي إطار خطة الصيانة الدورية، نفذت ورشة الصيانة والإصلاح في وحدة جديدة الفضل أعمال سحب المضخة الغاطسة للبئر رقم 3 ضمن مشروع يوسف العظمة، تمهيداً لإجراء أعمال الصيانة اللازمة، وإعادة وضع البئر في الخدمة، بما يعزز جاهزية مصادر التغذية المائية، ويدعم استقرار الخدمة للمواطنين.

وتعد هذه الخطوة جزءاً من خطة الوزارة الرامية إلى تأهيل شبكات المياه وصيانتها، ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية، ويعزز الأمنين المائي والغذائي في المحافظة، بالتعاون مع المنظمات الدولية.

وكانت وزارة الطاقة بدأت في نيسان الماضي، بالتعاون منظمة زوا المختصة بتأهيل الآبار، مشروع إعادة تأهيل بئر كودنة الشمالي، لتحسين واقع مياه الشرب في عدد من قرى ريف القنيطرة الأوسط.