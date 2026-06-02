البرلمان الأوروبي يوافق على تشريع لتجنب صدام تجاري مع واشنطن

صوتت لجنة التجارة في ‌البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء بأغلبية ساحقة لصالح تشريع لتفعيل تخفيضات الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، في خطوة تهدف إلى الامتثال لاتفاق “تيرنبيري” التجاري ‌الذي تم التوصل إليه ‌مع الولايات المتحدة العام الماضي.



وذكرت رويترز أن التشريع حصل على أغلبية 31 صوتاً مقابل 6 أصوات معارضة و3 امتنعت عن التصويت.



ولا يزال التشريع بحاجة إلى موافقة برلمان الاتحاد ‌الأوروبي بكامل هيئته ‌في منتصف حزيران الحالي، ⁠لكن تأييد لجنة التجارة اليوم الثلاثاء يعطي مؤشراً ‌قوياً على كيفية سير الأمور.



وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه ‌في منتجع تيرنبيري ⁠في اسكتلندا في تموز الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء الرسوم الجمركية على سلع صناعية أمريكية، ومنح وصولاً تفضيلياً للمنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية، مع قبول رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية.



ورغم مرور 10 أشهر على ‌ذلك الاتفاق الإطاري، لم يف الاتحاد الأوروبي بعد بالتزاماته بموجب الاتفاق، ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التلويح برسوم جمركية “أعلى بكثير” إذا لم تنفذ بروكسل التزاماتها بحلول الرابع من تموز المقبل.



ومن المفترض أن يؤدي التقدم الذي أحرزه الاتحاد الأوروبي ⁠بشأن الاتفاق إلى إضفاء بعض الهدوء ​على أكبر علاقة تجارية في العالم، إذ يبلغ حجم التبادل السنوي للسلع والخدمات تريليوني دولار.

