استقرار سعر الذهب في السوق السورية

دمشق-سانا

استقر سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية اليوم السبت، عند سعره أمس الأول الخميس والذي بلغ 17300 ليرة من العملة السورية الجديدة.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، استقر سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، عند 17300 ليرة مبيعاً، و16900 ليرة شراءً.

كما استقر سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً عند 14850 ليرة مبيعاً، و14450 ليرة شراءً.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم السبت 4830 دولاراً.

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.