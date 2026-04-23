وصول أولى رحلات شركة A Jet التركية إلى مطار حلب

حلب-سانا

وصلت اليوم الخميس أولى رحلات شركة A Jet التركية، قادمة من مطار صبيحة في مدينة إسطنبول التركية إلى مطار حلب الدولي.

وبينت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عبر قناتها على التلغرام، أن استئناف رحلات شركة A Jet التركية، يأتي في إطار عودة التشغيل الجوي المنتظم بين البلدين.

وكانت أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري في الـ 19 من الشهر الجاري استئناف تشغيل رحلات شركات الطيران التركية إلى مطار حلب الدولي، في خطوة تعكس عودة الحركة الجوية وتعزيز الربط الإقليمي عبر المطار.

