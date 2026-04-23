16 مكتتباً جديداً في المدينة الصناعية بحسياء بينهم استثمار صيني لصناعة الحديد

حمص-سانا

تقدم 16 مكتتباً جديداً للاستثمار في المدينة الصناعية بحسياء من بينهم استثمار صيني لصناعة الحديد، وفقاً لإعلان الاكتتاب الذي طرحته إدارة المدينة الصناعية الشهر الحالي ويضم 76 مقسماً للاستثمار.

وأوضح رئيس دائرة الاستثمار في المدينة المهندس سمير منصور في تصريح لمراسل سانا، أن باب الاكتتاب فتح في الـ 13 من نيسان الجاري ويستمر لغاية الـ 30 منه، مبيناً أن المقاسم التي تم عرضها بالإعلان مخدمة بالبنى التحتية بشكل كامل من كهرباء ومياه وصرف صحي، وهي جاهزة للاستثمار وتلائم مختلف أنواع الصناعات الغذائية والهندسية والكيميائية والنسيجية، الصغيرة منها والمتوسطة والكبيرة.

ولفت منصور إلى الإقبال الكبير من قبل المستثمرين في الداخل والخارج ومن عدد من دول العالم للاستثمار في المدينة الصناعية نتيجة التسهيلات المقدمة، منها تخفيض الدفعة الأولى من 25 بالمئة، بحسب نظام الاستثمار السابق إلى5 بالمئة كدفعة أولى والباقي بالتقسيط لمدة خمس سنوات، إضافة إلى حوافز تمنح على قانون الاستثمار الجديد وإعفاءات جمركية على كل الآلات المستوردة.

وأشار إلى أنه بعد التحرير تم تخصيص 71 مستثمراً ومنهم أصحاب منشآت متوقفة عادت إلى عجلة العمل والإنتاج، وذلك نتيجة ثقة المستثمرين بالاستثمار في سوريا والحوافز المقدمة من الحكومة السورية ما أدى إلى الإقبال على الاكتتاب على المقاسم، مبيناً أن المقاسم المكتتب عليها توزعت على خمس منشآت غذائية وثمان هندسية وثلاث كيميائية، وتشغل أكثر من 1100 من الأيدي العاملة.

من جهته أشار المستثمر وائل الديك الذي عاد إلى سوريا بعد التحرير ويمتلك استثمارات في دولة الإمارات منذ 25 عاماً في مجال تصنيع معدات المطاعم والفنادق والبرادات الصناعية، إلى أنه وجد في الاستثمار بالمدينة الصناعية استكمالاً وتوسعاً لاستثماراته في الإمارات، نتيجة الدعم وتوفر المناخ الاستثماري المحفز والواعد.

من جانبه نوه المستثمر هشام يوسف بالتسهيلات المقدمة لإقامة منشآته بحسياء في مجال صناعة الزيت، مبيناً أن العروض في المدينة الصناعية كثيرة ومشجعة، فالمنطقة مخدمة بالبنى التحتية بالكامل.

وتسهم الاستثمارات الجديدة في المدينة الصناعية بحسياء، والتي تعد أكبر المدن الصناعية في سوريا في تنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي، ما يدعم التنمية الصناعية المستدامة، ويرفع مستويات الإنتاج، ويوفر فرص عمل جديدة.