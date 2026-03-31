تنفيذ أعمال ترميم جسر إسعافي قرب جسر الخشب المهدم في مدينة القصير بريف حمص

حمص-سانا

باشرت مديرية الخدمات الفنية في محافظة حمص بالتعاون مع مجلس مدينة القصير وفعاليات أهلية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ أعمال ترميم الجسر الإسعافي الواقع بالقرب من جسر الخشب المهدم جنوب غرب المدينة، بهدف إعادة وصل ضفتي نهر العاصي، وتسهيل حركة عبور الأهالي، عبر مدّ قساطل إسمنتية ورصف الطريق فوقها.

وأوضح رئيس مجلس مدينة القصير طارق حصوة في تصريح لمراسل سانا، أن مجلس المدينة يعمل بالتعاون مع مديرية الخدمات الفنية وفعاليات أهلية على ترميم الجسر الإسعافي، بعد الفيضانات التي شهدها نهر العاصي، والتي أدت إلى عدم قدرة القساطل السابقة على استيعاب كميات المياه العابرة، وتراكم الحجارة والحصى فيها.

وأشار حصوة إلى أن الأعمال الحالية تتضمن توسيع الأقنية لتخفيف الضغط عن الطريق وإعادة وصل المنطقة الشرقية بالغربية في مدينة القصير، لافتاً إلى أن إعادة تأهيل الجسر الأساسي المهدم مدرجة ضمن خطة مديرية الخدمات الفنية للعام الحالي، ومن المتوقع البدء بتنفيذها خلال الأشهر القادمة.

بدوره بين رئيس دائرة الطرق في مديرية الخدمات الفنية المهندس ربيع عساف في تصريح مماثل، أن زيادة الهطولات المطرية أدت إلى ارتفاع منسوب نهر العاصي وغمر الأراضي المجاورة، ما استدعى تنفيذ حل إسعافي عبر وضع عبارة من القساطل على مجرى النهر عند الجسر الإسعافي البديل عن جسر الخشب المهدم، لتأمين استمرار الحركة ريثما تتم إعادة تأهيل الجسر بشكل كامل.

ويعد الجسر الإسعافي من المعابر الحيوية لأهالي ريف مدينة القصير، إذ يربط القرى الواقعة على ضفتي نهر العاصي ويضمن استمرار حركة التنقل والخدمات اليومية.

نواعير حماة تدور من جديد بعد وصول المياه إلى نهر العاصي
وزير الزراعة يبحث مع محافظ إدلب الواقع الزراعي في المحافظة
وزارة النقل تخطط لإعادة تأهيل مركز إجازات السوق بعدرا وإنشاء قرية مرورية حديثة
افتتاح قسم الأمراض الداخلية في مشفى إزرع الوطني بريف درعا بعد تأهيله
جامعة دمشق: 13 كانون الثاني القادم امتحان اللغة الأجنبية للقيد بدرجة الدكتوراه
