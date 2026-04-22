إكثار بذار درعا: نتائج مبشّرة لجولات الحقول الميدانية رغم العاصفة الرعدية

درعا-سانا

أظهرت الجولات الميدانية لفرع إكثار بذار درعا على الحقول نتائج إيجابية ومبشرة رغم العاصفة الرعدية المحملة بحبات البرد التي ضربت بعض الحقول الأسبوع الماضي.

وأوضح مدير فرع المؤسسة المهندس جمال التركماني في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن الفرع تعاقد مع الفلاحين بداية الموسم على إنتاج 12 ألف طن من بذار القمح من أصناف شام 9 وشام 5 وبحوث 7 ودوما 3، مبيناً أن الجولات الحقلية الميدانية على الحقول الإكثارية أظهرت نتائج إيجابية رغم العاصفة الرعدية المحملة بحبات البرد والتي ضربت بعض الحقول الأسبوع الماضي.

وأضاف: إن اللجان الحقلية من فرع إكثار البذار دعت الفلاحين إلى تنظيف الحقول من الأعشاب والشعير والأجناس الغريبة وإعطاء السماد المناسب في وقته، بهدف الوصول لأفضل إنتاج وأحسن المواصفات، على اعتبار أن البذار المنتجة في هذا الموسم ستصبح مصدراً للبذار في الموسم القادم بعد إجراء عمليات الغربلة والتعقيم.

وفي الموسم الماضي، استلم فرع إكثار بذار درعا 3966 طناً من بذار القمح من أصل الخطة الإنتاجية المتعاقد عليها مع الفلاحين البالغة 12 ألف طن، وذلك نتيجة ظروف الجفاف التي مرت على المنطقة.