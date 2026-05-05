إطلاق مشروع تأهيل شبكات الصرف الصحي في محور التكايا – الصناعة بمدينة دير الزور

IMG 20260505 120917 Copy إطلاق مشروع تأهيل شبكات الصرف الصحي في محور التكايا - الصناعة بمدينة دير الزور

دير الزور-سانا

أطلق محافظ دير الزور غسان السيد أحمد اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” والمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، مشروع إعادة تأهيل واستبدال شبكات الصرف الصحي في شارع التكايا، بدءاً من حديقة المشتل وصولاً إلى حي الصناعة بالمدينة ضمن حملة “ربيع دير الزور”.

وأوضح مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور المهندس أحمد الموسى لـ مراسل سانا، أن مشروع إعادة تأهيل واستبدال شبكة الصرف الصحي على محور التكايا – الصناعة، يتضمن مدّ خطوط رئيسية من حديقة المشتل باتجاه منطقة شواخ بطول (260 متراً) وقطر (80 سم)، ومن منطقة شواخ باتجاه دوار غسان عبود بطول (200 متر) وقطر (50 سم).

وأضاف: “تشمل أعمال المشروع المنطقة الممتدة من دوار غسان عبود باتجاه دوار الصناعة بطول (550 متراً) وقطر (80 سم)، ضمن مسارين منفصلين”، مشيراً إلى أن المشروع يخدم نحو مئة ألف نسمة، وتستمر أعماله لمدة ثلاثة أشهر.

وكانت محافظة دير الزور أطلقت في الـ27 من الشهر الماضي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” والمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، مشروع إعادة تأهيل واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي في الشارع العام بالمدينة ضمن حملة “ربيع دير الزور”.

ضمن مشروع العودة الكريمة… 19 عائلة مهجرة قسرياً تعود إلى منازلها في حمص
وزارة الدفاع تفعّل 1406 من صف الضباط المتطوعين المنشقين بعد دراسة 4193 طلباً
التأمينات الاجتماعية تعزز حضورها في معرض دمشق الدولي بخدمات مباشرة وتوعوية
الوزير هيكل يناقش مع وفد أردني سبل تعزيز التعاون لتطوير قطاع الاتصالات وخدماته
وزير الطوارئ يبحث مع وفد أمريكي جهود التعافي وإزالة آثار الكوارث في سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك