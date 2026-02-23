تركيا تعلن عن خطة لإنشاء بورصة للمعادن وتكشف الهدف منها

أنقرة-سانا

أعلنت تركيا اليوم الإثنين، عن خطة لإنشاء بورصة للمعادن بهدف توسيع فرص التمويل المتاحة للقطاع، وتعزيز شفافية الأسعار.

ونقلت وكالة الأناضول عن رئيس جمعية عمال المناجم في تركيا محمد يلماز قوله: إن “تركيا تتمتع بإمكانات هائلة من حيث تنوع المعادن”، مؤكداً على “أهمية قطاع التعدين كقطاع استراتيجي بعد الزراعة”.

وأوضح يلماز أنه يتوقع أن تبدأ البورصة عملها في وقت لاحق من العام الجاري، حيث ستعمل “تحت سقف مركز إسطنبول المالي”، وستوفر آلية لتحديد الأسعار المرجعية، وخاصة المعادن الاستراتيجية كالذهب والنحاس “ما يجعل الأسعار أكثر شفافية وقابلية للتتبع”، حسب قوله.

وأضاف: إن “إنشاء بورصة المعادن تهدف إلى خلق عمق سوقي أكثر قابلية للتنبؤ للمنتجين والمستثمرين، وتوفير بيئة تداول تقلل المخاطر”، لافتاً إلى أن صادرات قطاع التعدين في تركيا بلغت 6.2 مليارات دولار العام الماضي بزيادة قدرها 3.4 بالمئة مقارنة مع 2024.

وأشار رئيس جمعية عمال المناجم في تركيا، إلى أن بلاده “توسعت دولياً” عبر اتفاقيات مع دول مثل الصومال وأوزبكستان، وأن عمليات التنقيب عن الفضة في أوزبكستان جارية، كما نوّه إلى “وجود إجراءات جادة للتعاون مع كندا في مجال تقنيات التعدين”.

وتعد بورصة المعادن منصة تداول منظمة ضمن أسواق السلع، تتيح بيع وشراء المعادن وفق قواعد وإجراءات خاضعة لرقابة تنظيمية، مع اعتماد آليات تسعير شفافة تستند إلى العرض والطلب، الأمر الذي يوفر مرجعية سعرية رسمية، ويعزز كفاءة السوق وجذب الاستثمارات.