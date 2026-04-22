بلجيكا تقر حزمة دعم للطاقة بقيمة 80 مليون يورو

بروكسل-سانا

أقرت الحكومة البلجيكية اليوم الأربعاء، حزمة دعم للطاقة بقيمة 80 مليون يورو، في إطار إجراءات محدودة وقصيرة الأجل لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية أن هذه الإجراءات ستستمر لمدة ثلاثة أشهر، من أيار حتى تموز المقبلين، حيث سيُخصص الجزء الأكبر من التمويل، والبالغ 60 مليون يورو، لدعم العاملين.

كما تتضمن الحزمة تقديم إعفاءات ضريبية لتغطية الزيادات في تكاليف التنقل المرتبطة بالعمل بنسبة تصل إلى 20%، وبحد أقصى 10 سنتات لكل كيلومتر، كما ستخصص 5 ملايين يورو لرفع معدل بدل الأميال القياسي للسفر.

وستُخصص 15 مليون يورو إضافية لصناديق اجتماعية، بهدف دعم الأسر الضعيفة في مواجهة تكاليف التدفئة، ولا سيما الأسر التي تعتمد على الغاز أو زيت التدفئة.

وفي سياق متصل، قررت الحكومة تأجيل الزيادة المقررة في رسوم الطاقة على الغاز والكهرباء ووقود التدفئة حتى الأول من آب المقبل.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد المخاوف من استمرار اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز العالمية، ما يجعله أحد أهم نقاط الاختناق الاستراتيجية في منظومة الطاقة الدولية.