تراجع الأسهم الأوروبية وسط مخاوف التضخم وتوترات الطاقة

بروكسل-سانا

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة في ظل استمرار حالة القلق في الأسواق بشأن التضخم وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ما أضعف شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي انخفض بنسبة 0.8 بالمئة إلى 611.27 نقطة، متجهاً نحو تسجيل خسائر أسبوعية إذا استمر هذا الاتجاه.

كما تراجعت المؤشرات الرئيسية في أوروبا، إذ هبط مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 1 بالمئة، وانخفض مؤشر “كاك 40” الفرنسي بنسبة 0.8 بالمئة.

وتأتي هذه التراجعات في ظل استمرار الجمود في المفاوضات بين واشنطن وطهران، وتزايد المخاوف من تأثير ذلك على أسواق الطاقة العالمية، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية أوسع.

وكانت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران، وتأكيده الاتفاق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على ضرورة عدم تطوير طهران لسلاح نووي وإعادة فتح مضيق هرمز، قد زادت من حالة الترقب في الأسواق.

وفي أسواق الشركات، تراجع سهم مجموعة “إل في إم إتش” بنسبة 0.8 بالمئة، بعد إعلانها صفقة بيع علامة الأزياء “مارك جاكوبس”، في حين ارتفع سهم شركة “ستيلانتس” بنسبة واحد بالمئة بعد توقيعها صفقة مع شريكها الصيني “دونغ فنغ” لإنتاج سيارات في الصين.