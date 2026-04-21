النفط والذهب يتراجعان مع ترقّب المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران

واشنطن-سانا

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لتبدّد المكاسب التي سجلتها في الجلسة السابقة، وسط توقعات بإجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسبوع الجاري، ما قد يفتح المجال أمام تدفق المزيد من الإمدادات من الشرق الأوسط.

وذكرت شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية، أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 1.11%، إلى 94.37 دولاراً للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أيار 1.14% إلى 88.59 دولاراً.

وكان الخامان سجلا مكاسب قوية أمس الإثنين، إذ ارتفع برنت بنسبة 5.6%، وزاد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6.9%، عقب إغلاق إيران مضيق هرمز مجدداً، ما أدى إلى تعطيل شريان رئيسي لنقل النفط، بالتزامن مع احتجاز الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية ضمن إجراءات الحصار على موانئ البلاد.

ورغم ذلك، يركز المستثمرون على احتمال أن تسفر محادثات هذا الأسبوع عن تمديد وقف إطلاق النار أو التوصل إلى اتفاق نهائي، رغم استمرار مخاطر تجدد الصراع وتعطل شحنات النفط.

وفي السياق نفسه، تراجعت أسعار الذهب اليوم مع ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون المؤشرات بشأن المحادثات الأمريكية – الإيرانية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4787.52 دولاراً للأونصة، مواصلاً تراجعه من الجلسة السابقة التي سجل خلالها أدنى مستوى منذ الـ 13 من نيسان، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم حزيران بنحو 0.4% إلى 4808.00 دولارات.

بدورها، انخفضت الأسعار الفورية للفضة بنسبة 0.9% إلى 78.82 دولاراً للأونصة، ما يزيد من تكلفة السلع المسعّرة بالعملة الأمريكية لحائزي العملات الأخرى.

وقال محلل الأسواق المالية لدى “كابيتال.كوم” كايل رودا لرويترز: إن المستثمرين يترقبون “التطور الرئيسي المقبل بشأن ما إذا كانت المحادثات ستمضي قدماً في إسلام أباد، وفي حال انعقادها، ما إذا كان سيتم تمديد وقف إطلاق النار أو التوصل إلى اتفاق سلام”.

وأضاف: إن تحقق هذه السيناريوهات قد يدعم الذهب، في ظل توقعات بانخفاض أسعار النفط، بينما قد تعود التقلبات إلى السوق في حال تعثر المسار الدبلوماسي.