يوم حقلي في بلدة المسيفرة بريف درعا للتعريف بصنف واعد من البطيخ الأحمر

درعا-سانا

نظّمت شركة شمرا الزراعية بالتنسيق مع مديرية الزراعة في محافظة درعا اليوم الثلاثاء، يوماً حقلياً في أحد الحقول المزروعة بالبطيخ الأحمر في بلدة المسيفرة بريف المحافظة الشرقي، بمشاركة عدد من المهندسين الزراعيين والمزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي.

ويهدف النشاط إلى التعريف بأحد الأصناف الجديدة من البطيخ الأحمر، والاطلاع على أدائه الحقلي ومدى ملاءمته للظروف الزراعية في المحافظة.

واستعرض المدير العام لشركة شمرا الزراعية سهيل وسوف أبرز ميزات الصنف، مشيراً إلى تمتعه بإنتاجية جيدة، وثمار ذات جودة عالية من حيث الحجم والطعم واللون، فضلاً عن ملاءمته للزراعة في مناطق ريف درعا، وقدرته على تحقيق نتائج مشجعة عند تطبيق الممارسات الزراعية الموصى بها.

كما شكّل اليوم الحقلي فرصة للاطلاع على الخصائص الإنتاجية للصنف، من حيث قوة النمو وجودة الثمار وتجانسها والإنتاجية، إضافة إلى مناقشة مدى تحمله للظروف المناخية السائدة في المحافظة واحتياجاته من الري والخدمات الزراعية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحسين الجدوى الاقتصادية للمزارعين.

وأوضح مدير زراعة درعا المهندس عاهد الزعبي في تصريح لمراسل سانا، أن الصنف الجديد من البطيخ الأحمر يعتبر من الأصناف الواعدة ويمكن الاعتماد عليه لاحقاً في الإنتاج الزراعي، مشيراً إلى أن مديرية الزراعة تعمل على تعريف المزارعين بالأصناف الجديدة ذات الاحتياج المائي الأقل والمقاومة للأمراض والفيروسات وذات الإنتاجية العالية.

ولفت إلى أن تنظيم الأيام الحقلية يهدف إلى نقل نتائج التجارب الزراعية مباشرة إلى المزارعين، وتمكينهم من تقييم الأصناف الجديدة على أرض الواقع، بما يساعدهم على اختيار الأصناف الأكثر ملاءمة لبيئاتهم الزراعية، ويعزز تبني التقنيات الحديثة في الإنتاج.

بدوره بين المهندس الزراعي خليل نوفل المشارك في اليوم الحقلي في تصريح مماثل، أن صنف البطيخ الأحمر مميز وحجم الحبة جيد يتراوح بين 8 و12 كيلو غراماً، موضحاً أن هذا الصنف يتحمل العوامل الجوية وخاصة الحرارة العالية، وله مستقبل واعد في حقول حوران كونه يلبي متطلبات المزارعين واحتياجات السوق المحلية.

وأشار نوفل الى أن الأيام الحقلية تسهم في تعزيز التواصل بين الجهات الفنية والقطاع الخاص والمزارعين، وتتيح تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الأصناف والتقنيات الزراعية، بما يدعم تطوير إنتاج المحاصيل وتحسين دخل المزارعين.

وبلغت المساحة المزروعة بالبطيخ الأحمر في محافظة درعا خلال الموسم الزراعي الحالي، 1009 هكتارات بزيادة نحو 509 هكتارات عن المساحة المخططة البالغة 500 هكتار، وتصل تقديرات الإنتاج إلى نحو 55 ألف طن.