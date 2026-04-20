ارتفاع الدولار مع تجدد التوتر في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز

لندن-سانا

سجل الدولار ارتفاعاً نحو أعلى مستوى له خلال أسبوع في مستهل التداولات الآسيوية اليوم الاثنين، مع تجدد التوتر في الشرق الأوسط الذي دفع المستثمرين إلى الإقبال على الملاذات ‌الآمنة.

وذكرت رويترز أن مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى 98.485، وهو أعلى مستوى منذ الـ 13 من نيسان.

وعكس هذا الاتجاه بعد أن أدت موجة بيع إلى انخفاض الدولار يوم الجمعة إلى أدنى مستوى منذ بداية ⁠الحرب مع تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام.

وتتجه التطورات في مضيق هرمز نحو مرحلة شديدة الحساسية، مع تصاعد الإجراءات الإيرانية المرتبطة بالملاحة البحرية، وتحذيرات موجّهة للسفن العابرة، بالتوازي مع استمرار الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.