المالية تشكل لجنة لتحديث استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

‏ ‏دمشق-سانا‏

أصدر وزير المالية محمد يسر برنية، اليوم الأربعاء، قراراً بتشكيل لجنة في الوزارة تتولى تحديث وتنفيذ خطة استراتيجية ‏متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الوزارة والجهات التابعة والمرتبطة بها، بما يعزز جاهزية سوريا ‏للمتطلبات الدولية، وذلك في إطار التعاون مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحضير لرفع اسم سوريا من ‏القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.‏

وتتولى اللجنة الإشرافية برئاسة الوزير برنية، الإشراف على إعداد أو تحديث الخطة الاستراتيجية لمكافحة غسل الأموال ‏وتمويل الإرهاب في وزارة المالية والجهات المرتبطة أو التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها، بمشاركة الجهات المالية والرقابية ‏والمهنية ذات الصلة.‏

وتضم الجهات المشاركة هيئة الأسواق والأوراق المالية، وسوق دمشق للأوراق المالية، وهيئة الإشراف على التأمين، والهيئة ‏العامة للضرائب والرسوم، والمصارف الحكومية، والمؤسسات المالية المملوكة للدولة والتابعة لوزارة المالية، ومجلس ‏الحوكمة والمهن المالية (مجلس التدقيق والمحاسبة)، وهيئة الإشراف على التمويل العقاري، إلى جانب الجمعيات المهنية ‏للمحاسبين القانونيين والمدققين الداخليين والمحللين الماليين.‏

ويهدف تشكيل اللجنة إلى توحيد الجهود وبناء إطار استراتيجي متكامل يحدد الأولويات والمسؤوليات والمبادرات ومؤشرات ‏الأداء، ويرفع مستوى فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن نطاق عمل الوزارة، استجابة لطلب هيئة ‏مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.‏

برنية: تعزيز فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وأكد الوزير برنية في تصريح خاص لـ سانا، أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه استراتيجي لوزارة المالية لتعزيز فاعلية ‏منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والارتقاء بمستوى الامتثال للمتطلبات والمعايير الدولية ذات الصلة، بما يدعم ‏الجهود الوطنية ويعزز جاهزية سوريا للاستحقاقات المرتبطة بعملية التقييم المتبادل المقبلة.‏

وأوضح أن هذه الجهود تسهم في دعم الملف الوطني لسوريا أمام مجموعة العمل المالي والجهات الدولية المعنية بتقييم فاعلية ‏منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتاً إلى أن إعداد الخطة يأتي في سياق تنفيذ خطة العمل الوطنية الشاملة ‏والتحضير لعملية التقييم المتبادل المقررة في منتصف عام 2027.‏

وقال الوزير برنية: “نتعامل مع ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتباره ملفاً وطنياً واستراتيجياً يرتبط بسلامة ‏القطاع المالي وسمعة المؤسسات السورية وقدرتها على الاندماج بصورة فاعلة في النظام المالي الإقليمي والدولي، ومن هنا فإن ‏مسؤوليتنا لا تتوقف عند استكمال المتطلبات، وإنما تتمثل في بناء منظومة حقيقية وفعالة تستطيع إثبات نتائجها على أرض ‏الواقع”.‏

دعم ملف سوريا أمام مجموعة العمل المالي

وأضاف وزير المالية: “هدفنا أن تقدم وزارة المالية والجهات المرتبطة بها مساهمة نوعية في دعم ملف سوريا أمام مجموعة ‏العمل المالي، من خلال معالجة الفجوات الواقعة ضمن نطاق اختصاصنا، ورفع مستوى الامتثال والفعالية، وتعزيز قدرات ‏المؤسسات على فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارتها”.‏

وتابع: “المطلوب في المرحلة المقبلة هو الانتقال من وجود التشريعات والسياسات إلى إثبات فعالية التطبيق وتحقيق نتائج ‏واضحة وقابلة للقياس”.‏

وأشار برنية إلى أن الخطة الجديدة تقوم على تحمل كل جهة مسؤولية مباشرة عن تقييم واقعها وتحديد مخاطرها وأولوياتها ‏ووضع خطة عملية لمعالجتها، بحيث تتضمن الخطط الفرعية أهدافاً واضحة ومشاريع ومبادرات تنفيذية ومؤشرات أداء ومدداً ‏زمنية ومسؤوليات محددة.‏

كما تشمل الخطط تحديد الاحتياجات البشرية والتقنية والمالية والتدريبية، ورصد المخاطر والتحديات ووضع آليات للمتابعة ‏والتقييم.‏

الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى إطار استراتيجي موحد

وبين وزير المالية أن الوزارة تستهدف من هذه المنهجية الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى إطار استراتيجي مؤسسي موحد ‏لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الحفاظ على الاختصاصات القانونية والرقابية لكل جهة، وتعزيز التنسيق وتبادل ‏المعلومات والاستفادة من أفضل الخبرات والكفاءات، وتحديد الفجوات أو حالات التداخل والازدواج والعمل على معالجتها ‏بصورة مؤسسية.‏

وقال الوزير برنية: “لن نقيس نجاح هذه الاستراتيجية بعدد الاجتماعات أو الوثائق التي نعدها، بل بما تحققه من أثر، فنحن نريد ‏أن تكون لكل مبادرة نتيجة، ولكل جهة مسؤولية، ولكل هدف مؤشر يمكن قياسه، وأن تكون لدينا القدرة على تقديم صورة ‏واضحة ومتكاملة عن التقدم الذي أحرزته مؤسساتنا والإجراءات التي اتخذناها لمعالجة المخاطر والفجوات”.‏

تعزيز البنية المؤسسية والنزاهة المالية

وفي موازاة هذا المسار، تعمل وزارة المالية على تعزيز بنيتها المؤسسية من خلال إدارة النزاهة المالية التي أحدثتها حديثاً، ‏بهدف بناء إطار مؤسسي دائم للنزاهة والشفافية والامتثال، وتعزيز الوقاية من مخاطر الفساد والجرائم المالية، وترسيخ ثقافة ‏المسؤولية والسلوك المهني السليم داخل الوزارة والجهات المرتبطة بها.‏

وتتولى إدارة النزاهة المالية دوراً محورياً في إعداد وتحديث الخطة الاستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ‏والتنسيق المؤسسي والفني مع الجهات المعنية، وجمع الخطط الفرعية ومواءمتها ضمن خطة موحدة ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى ‏رفع التقارير المتعلقة بمستوى التقدم والمعوقات والاحتياجات.‏

كما يشكل مدير إدارة النزاهة المالية جهة التواصل الرسمية مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كل ما يتعلق ‏بهذا الملف.‏

وأكد الوزير برنية أن دور إدارة النزاهة المالية لا يقتصر على هذا الملف، وإنما يشكل جزءاً من رؤية أوسع لإعادة بناء منظومة ‏النزاهة المؤسسية داخل وزارة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والامتثال، وتطوير السياسات والأطر اللازمة للوقاية من ‏الفساد وتضارب المصالح والممارسات غير السليمة، بما يعزز الثقة بالمؤسسات ويحمي المال العام.‏

واختتم وزير المالية بالقول: “رسالتنا واضحة، نريد أن تكون وزارة المالية والجهات المرتبطة بها جزءاً فاعلاً من الجهد الوطني ‏لإعادة بناء الثقة بالقطاع المالي السوري، وسنعمل على أن تتحول مكافحة غسل الأموال والنزاهة والامتثال من متطلبات مكتوبة ‏إلى ثقافة مؤسسية وممارسة يومية ونتائج يمكن إثباتها”.‏

وأضاف: “دعم موقع سوريا أمام المجتمع الدولي يبدأ من قدرتنا على بناء مؤسسات قوية وشفافة وفعالة، وهذه هي مسؤوليتنا في ‏المرحلة المقبلة”.‏

وكان وزير المالية محمد يسر برنية بحث في الـ13 من آب الجاري مع وفد من البنك الدولي، تطورات دعم برامج الإصلاح ‏المالي والتنمية المستدامة في سوريا، وسبل تسريع تنفيذ المشاريع والبرامج المتفق عليها ضمن المنح المقدمة، إضافة إلى تطوير ‏حوكمة المؤسسات الاقتصادية والمالية الحكومية ودعم التحول الرقمي وإعادة هيكلة المؤسسات المالية، بما ينسجم مع متطلبات ‏الإصلاح المالي والاقتصادي.‏