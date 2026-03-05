وزير الاقتصاد يتفقد مديرية الصناعة بحلب والمدينة الصناعية بالشيخ نجار

حلب-سانا

أجرى وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار خلال زيارته إلى محافظة حلب جولة ميدانية على مديرية الصناعة والمدينة الصناعية بالشيخ نجار، في المحافظة للاطلاع على واقع العمل وآلية تقديم الخدمات للمستثمرين والصناعيين والمراجعين.

وشملت جولة مديرية الصناعة، التي جرت اليوم الخميس، أقسام المديرية، حيث التقى الوزير الشعار بالكوادر العاملة، واطلع على السجلات والبيانات المتعلقة بالنشاط الصناعي في المحافظة، واستمع إلى شرح مفصل حول طبيعة العمل والإجراءات المتبعة في تقديم الخدمات، مؤكداً أهمية تطوير الأداء الإداري وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تسهيل معاملات الصناعيين ودعم نمو القطاع الصناعي.

واطلع الوزير خلال زيارته إلى المدينة الصناعية في الشيخ نجار، على واقع الاكتتاب في المقاسم الصناعية والخدمات المقدمة للمستثمرين والصناعيين، وبحث مع المعنيين سبل تعزيز البيئة الصناعية وتذليل التحديات التي تواجه المنشآت الإنتاجية، بما يضمن استمرارية العملية الإنتاجية ويعزز دور الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني.

كما تفقد الوزير الاقتصاد والصناعة مجمع مراكز التدريب المهني في حلب، واطّلع على واقع البرامج التدريبية والبنية التحتية للمراكز، مؤكداً أهمية تطوير منظومة التدريب المهني ومواءمة مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل والقطاع الصناعي.

وكان الوزير الشعار أكد في تصريح لـ سانا أن محافظة حلب، بما تمثله من ثقل اقتصادي وصناعي، ستبقى الشريان الاقتصادي لسوريا وركيزة أساسية في مسيرة التعافي وإعادة الإعمار.

وكانت الوزارة وقعت في الـ 26 من شباط 2026 أربع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات الاستثمارية، اعتُبرت من أبرز مشاريع الاستثمار الصناعية في حلب خلال الفترة الأخيرة، من حيث حجم المساحات المعلنة وتنوع النماذج المطروحة، وتسهم في حال تنفيذها في دعم عملية التعافي وتنمية الاقتصاد الوطني.