تراجع أسعار النفط لليوم الثالث بعد محادثات أمريكية إيرانية في الدوحة

واشنطن-سانا‏

واصلت أسعار النفط التراجع لليوم الثالث على التوالي وهبطت بأكثر من واحد بالمئة اليوم ‏الخميس، بعد محادثات أمريكية إيرانية غير مباشرة في العاصمة القطرية الدوحة.‏

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت هبطت 77 سنتاً أو 1.1 بالمئة إلى 70.80 ‏دولاراً للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84 سنتاً أو 1.2 ‏بالمئة إلى 67.74 دولاراً للبرميل.‏

وتراجع المؤشران في الجلسة السابقة بأكثر من واحد بالمئة إلى أدنى مستوياتهما في ‏أربعة أشهر.‏

وقالت مصادر: “إن مفاوضي الولايات المتحدة وإيران أمضوا يومين في الدوحة وهم ‏يناقشون حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز ورفع التجميد عن أصول إيرانية”.‏

وكانت وزارة الخارجية القطرية أعلنت أمس الأربعاء أن الوسطاء القطريين والباكستانيين ‏اختتموا في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، مشيرة إلى ‏إحراز تقدم إيجابي في مجريات المحادثات.‏