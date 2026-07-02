تراجع أسعار النفط لليوم الثالث بعد محادثات أمريكية إيرانية في الدوحة

FYYLIREl أسعار النفط 860x484 1 تراجع أسعار النفط لليوم الثالث بعد محادثات أمريكية إيرانية في الدوحة

واشنطن-سانا‏

واصلت أسعار النفط التراجع لليوم الثالث على التوالي وهبطت بأكثر من واحد بالمئة اليوم ‏الخميس، بعد محادثات أمريكية إيرانية غير مباشرة في العاصمة القطرية الدوحة.‏

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت هبطت 77 سنتاً أو 1.1 بالمئة إلى 70.80 ‏دولاراً للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84 سنتاً أو 1.2 ‏بالمئة إلى 67.74 دولاراً للبرميل.‏

وتراجع المؤشران في الجلسة السابقة بأكثر من واحد بالمئة إلى أدنى مستوياتهما في ‏أربعة أشهر.‏

وقالت مصادر: “إن مفاوضي الولايات المتحدة وإيران أمضوا يومين في الدوحة وهم ‏يناقشون حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز ورفع التجميد عن أصول إيرانية”.‏

وكانت وزارة الخارجية القطرية أعلنت أمس الأربعاء أن الوسطاء القطريين والباكستانيين ‏اختتموا في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، مشيرة إلى ‏إحراز تقدم إيجابي في مجريات المحادثات.‏

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