تراجع أسعار النفط لليوم الثالث بعد محادثات أمريكية إيرانية في الدوحة

واشنطن-سانا
واصلت أسعار النفط التراجع لليوم الثالث على التوالي وهبطت بأكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس، بعد محادثات أمريكية إيرانية غير مباشرة في العاصمة القطرية الدوحة.
وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت هبطت 77 سنتاً أو 1.1 بالمئة إلى 70.80 دولاراً للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84 سنتاً أو 1.2 بالمئة إلى 67.74 دولاراً للبرميل.
وتراجع المؤشران في الجلسة السابقة بأكثر من واحد بالمئة إلى أدنى مستوياتهما في أربعة أشهر.
وقالت مصادر: “إن مفاوضي الولايات المتحدة وإيران أمضوا يومين في الدوحة وهم يناقشون حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز ورفع التجميد عن أصول إيرانية”.
وكانت وزارة الخارجية القطرية أعلنت أمس الأربعاء أن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، مشيرة إلى إحراز تقدم إيجابي في مجريات المحادثات.