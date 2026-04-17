وزير المالية وحاكم المركزي يبحثان مع غرفة التجارة الأمريكية فرص الاستثمار في سوريا

واشنطن-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، خلال زيارتهما لغرفة التجارة الأمريكية في واشنطن، فرص الاستثمار في سوريا، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وجرى خلال اللقاء الذي شارك فيه ممثلون عن كبرى الشركات الأمريكية في قطاعات الاقتصاد والمال والصناعة والطاقة والطيران والتقنيات والاتصالات، مناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة في سوريا، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، وفق ما ذكرته وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة.

وتناول اللقاء أيضاً توجهات الإصلاحات الاقتصادية الجارية، التي تهدف إلى تهيئة بيئة مواتية للأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص في مرحلة التعافي وإعادة البناء.

وأكد الجانبان أهمية استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال الأمريكي، بما يسهم في توسيع الاهتمام بالفرص الاستثمارية في السوق السورية، ودعم بناء شراكات اقتصادية واستثمارية تخدم أولويات المرحلة المقبلة.

وشدد وزير المالية على حرص الدولة السورية على تقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع الشركات الأمريكية على الانخراط في مشاريع الاستثمار والتنمية في سوريا.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود الحكومة السورية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي والتواصل مع مجتمع الأعمال الدولي، بهدف جذب الاستثمارات الخارجية ودعم عملية التعافي الاقتصادي.

وتسعى سوريا إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال إصلاحات اقتصادية وتشريعية، بما يعزز دور القطاع الخاص، ويسهم في إعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية، ويدعم مسار التنمية وإعادة الإعمار.

وتُعقد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026 في واشنطن العاصمة خلال الفترة من الـ 13 إلى الـ 18 من نيسان، بمشاركة قادة الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي، وتحديات التنمية، واستقرار الأسواق المالية، وتركز اجتماعات هذا العام على قضايا الحرب الجيوسياسية، والتضخم، وتعزيز سلاسة إمدادات الطاقة.