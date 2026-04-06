كوريا الجنوبية وتايوان تبحثان عن مسارات بديلة لاستيراد النفط من الخليج

سيئول-سانا

أعلنت كل من كوريا الجنوبية وتايوان اليوم الإثنين، عزمهما إرسال سفن لنقل النفط من موانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر، عبر مسارات بديلة لتجنب العبور في مضيق هرمز.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن النائب في الحزب الحاكم بكوريا الجنوبية آن دوغول قوله في تصريح صحفي: إن سيئول سترسل خمس سفن ترفع علمها إلى ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر.

وأضاف دوغول: إن هناك حاجة لاعتماد طرق بديلة عبر إرسال سفن ترفع العلم الكوري لتأمين إمدادات النفط الخام، باستخدام مسارات تصدير تتجنب مضيق هرمز.

وفي السياق نفسه، أعلن نائب المدير العام لإدارة التطوير الصناعي في وزارة الشؤون الاقتصادية التايوانية تسو يو-هسين، أن حكومة بلاده تعمل على تعديل مسارات الشحن، بحيث تنطلق الإمدادات عبر البحر الأحمر، أو من خلال الشراء الفوري لتعويض النقص.

وتأتي هذه الخطوات جراء اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي، والتي أدت إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، الممر الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال، ما تسبب بارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

