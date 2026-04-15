هيئة المنافذ تدرج منفذ سيمالكا مع كردستان العراق ضمن منظومتها التشغيلية اعتباراً من اليوم

دمشق-سانا

أكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش أنه جرى إدخال منفذ سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان العراق ضمن منظومة عمل الهيئة، اعتباراً من اليوم، وذلك في إطار استكمال توحيد الإجراءات التشغيلية والإدارية في جميع المنافذ الحدودية لسوريا، وبما يضمن تعزيز الرقابة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في العمل.

وأوضح علوش في بيان حصلت سانا على نسخة منه، أنه تم البدء بتشغيل برنامجي الجمارك وعبور المسافرين الموحد، المعتمد في كل المنافذ، الأمر الذي يسهم في توحيد البيانات والإجراءات وتسهيل حركة العبور، إضافةً إلى رفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات العاملة، بما ينعكس إيجاباً على انسيابية العمل وجودة الخدمات المقدمة.

ولفت علوش إلى أنه نتيجة فيضان نهر دجلة وخروج الجسر العائم الواصل بين الحدود السورية وحدود الإقليم عن الخدمة، يتم حالياً استخدام منفذ السويدية – الوليد بديلاً مؤقتاً لتسيير حركة العبور، ريثما تتم معالجة الوضع الفني وعودة الجاهزية الكاملة في منفذ سيمالكا، مؤكداً أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

وبين علوش أنه تم تحديد ساعات الدوام للمسافرين من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الثالثة ظهراً، في حين يستمر عمل الجمارك حتى الساعة السابعة مساءً، وذلك بما يتناسب مع الواقع التشغيلي الحالي ويضمن تقديم أفضل الخدمات الممكنة.

وقال علوش: “باشرت كوادر الهيئة منذ اليوم الأول تقديم التسهيلات اللازمة للمسافرين والتجار والمخلّصين الجمركيين، مع رفع مستوى الجاهزية التشغيلية وتكثيف الكوادر الفنية والإدارية، بما يضمن انسيابية الحركة وسرعة إنجاز المعاملات، في إطار حرص الهيئة على تقديم خدمات متكاملة تعكس المهنية والالتزام المؤسسي”.

وكان وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك زار في الرابع من شهر آذار الماضي منفذ سيمالكا الحدودي في محافظة الحسكة، برفقة فريق تقني مختص، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق مع “قسد”، من خلال إجراء تقييم شامل لآلية عمل المنفذ، ومستوى أدائه الفني والإداري، ودراسة الإجراءات المعتمدة فيه، وذلك وفق الأطر القانونية والإدارية الناظمة لعمل المنافذ الحدودية في سوريا.