استقرار أسعار الذهب في السوق السورية

دمشق-سانا

استقر سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية اليوم الأحد، عند السعر الذي سجله أمس السبت.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة 17700 ليرة ‏جديدة مبيعاً، و17400 ليرة جديدة شراءً. ‏

في حين سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً في النشرة سعر 15200 ليرة جديدة مبيعاً، و14900 ليرة جديدة شراءً. ‏

ولامس سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم حد 4538 دولاراً. ‏

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز ‏دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر ‏جمعيات الصاغة في المحافظات.