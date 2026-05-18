الذهب يستقر بعد تسجيل أدنى مستوى له منذ 30 آذار مع ارتفاع العوائد

واشنطن-سانا



استقرت أسعار الذهب اليوم الإثنين مع توجه المستثمرين لشراء المعدن النفيس بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر ونصف الشهر، في أعقاب مخاوف ‌من التضخم أدت إلى انهيار في سوق السندات العالمية.



وذكرت وكالة “رويترز” اليوم الإثنين، أن الذهب استقر في المعاملات الفورية عند 4536.45 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له منذ الـ 30 من آذار في وقت سابق من الجلسة.



وتراجعت العقود الأمريكية ⁠الآجلة للذهب تسليم حزيران 0.5 بالمئة إلى 4539.90 دولاراً.



وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات اليوم إلى أعلى مستوى منذ شباط 2025 اليوم، في حين لامست عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات مستويات لم تشهدها منذ ⁠تشرين الأول 1996.

وأدت ⁠التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة إلى الضغط على أسعار الذهب الذي لا يدر عائداً.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت ⁠الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 74.98 دولاراً للأوقية، وخسر البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1963.88 دولاراً، وهبط البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1396.14دولاراً.