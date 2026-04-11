حماة تطلق بازارات أسبوعية لتنظيم البسطات وتحسين حركة الأسواق

حماة-سانا

أطلق مجلس مدينة حماة مبادرةً لتنظيم بازارات أسبوعية مخصصة للبسطات في عدد من أحياء المدينة، بهدف تحسين الواقع الخدمي، وتنظيم عمل البسطات العشوائية، وتسهيل حركة الأسواق والطرقات للمارة، والحد من الازدحام بها.

وأوضح رئيس دائرة الرسوم في مجلس مدينة حماة عدنان معجون في تصريح لسانا اليوم السبت، أن إطلاق البازارات يهدف لتنظيم عمل البسطات في أماكن محددة وتخديم الراغبين بالتسوق منها بشكل مريح، مبيناً أنه تم تقسيم البازارات إلى خمس مناطق، بحيث تخدم كل منطقة خمسة أحياء، وبالتالي يستفيد منها أكبر عدد من الراغبين بالتسوق.

وتحدث عدد من الأهالي عن أهمية تنظيم عمل البسطات، بما يحفظ حقوق أصحابها ويعود بالفائدة على المتسوقين، حيث أشار أنس خباز إلى أن إقامة البازارات خطوة للتخلص من العشوائية، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والأحياء، وتلبية احتياجات الأهالي لجهة التسوق بمكان واحد.

وبين أسامة الحمصي صاحب إحدى البسطات، أن المبادرة ذات أثر إيجابي، مؤكداً ضرورة تحديد مكان ثابت لهذه البازارات ليصبح مقصداً دائماً للتسوق، ويوفر مكاناً لائقاً وديمومة العمل لأصحاب البسطات.

وتأتي مبادرة مجلس مدينة حماة لتنظيم البسطات، بهدف معالجة الانتشار العشوائي لها، وتحسين الواقع الخدمي داخل الأحياء، وتسعى هذه الجهود إلى إيجاد حلول عملية توازن بين متطلبات التنظيم الحضري، وتأمين مصادر رزق لأصحاب البسطات، عبر تخصيص أماكن مناسبة تتيح للمتسوقين الوصول إلى السلع بسهولة، وتخفف الازدحام في الشوارع الرئيسية.

كما تندرج هذه الخطوات ضمن خطط دعم الأسواق الشعبية، وتعزيز دورها في توفير احتياجات الأهالي بأسعار مقبولة.