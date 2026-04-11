صندوق النقد والبنك الدوليان يعقدان اجتماعاتهما السنوية لعام 2029 في أبو ظبي

واشنطن-سانا

أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن اجتماعاتهما السنوية لعام 2029 ستُعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك عقب تصويت مجلسي محافظي المؤسستين.

وذكرت وكالة رويترز اليوم السبت، أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تجمع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية، إلى جانب قادة من القطاع الخاص وخبراء اقتصاديين من مختلف دول العالم، لبحث أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وسبل التعامل معها.

وكانت آخر مرة عقدت فيها الاجتماعات ⁠السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في دبي بالإمارات عام 2003.

يشار إلى أن هذه الاجتماعات تعقد لمدة عامين متتاليين في مقري المؤسستين في واشنطن، على أن تُنظم كل ثلاث سنوات في إحدى الدول الأعضاء، في إطار تعزيز التعاون الدولي وتوسيع المشاركة العالمية في رسم السياسات الاقتصادية.