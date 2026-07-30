صناعيون لـ سانا: خفض سعر الفيول الصناعي يعزز الإنتاجية والتنافسية الوطنية

دمشق-سانا

أكد صناعيون أن قرار وزارة الطاقة بتخفيض سعر طن الفيول الصناعي من 475 دولاراً إلى 400 دولار سيسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، ودعم النشاط الصناعي، مشددين على أهمية استكماله بإجراءات إضافية، ولا سيما تخفيض أسعار الكهرباء، بما يسهم في تنشيط الإنتاج وتحسين قدرة الصناعات السورية على المنافسة.

وأكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن المولوي في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن قرار وزارة الطاقة تخفيض سعر الفيول المخصص للقطاع الإنتاجي يشكل خطوة إيجابية ستنعكس على القطاع الصناعي، وتسهم في تخفيف تكاليف الإنتاج.

الصناعة قاطرة النمو الاقتصادي

وأشار المولوي إلى أن الصناعة تمثل قاطرة النمو الاقتصادي، ما يتطلب استمرار دعمها وتمكينها من تحقيق مستويات أعلى من التنافسية، بما ينعكس على زيادة صادرات المنتجات الصناعية السورية إلى مختلف الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن الغرفة طالبت، بالتعاون مع الفعاليات الصناعية، وزارتي الاقتصاد والطاقة، باتخاذ هذا الإجراء بما يسهم في مواءمة الأسعار المحلية مع الأسعار العالمية.

وأعرب المولوي عن أمله في اتخاذ المزيد من الإجراءات الداعمة للقطاع الصناعي، ولا سيما تخفيض أسعار الكهرباء المخصصة للصناعيين، بما يعزز قدرة المنشآت الصناعية على الإنتاج والتوسع.

دعم القطاعات الإنتاجية

بدوره، أكد الصناعي نور الدين سمحا، في تصريح مماثل، أن قرار وزارة الطاقة تخفيض سعر طن الفيول الصناعي يشكل دفعة قوية للصناعة السورية ورسالة حقيقية لدعم القطاعات الإنتاجية، موضحاً أن التخفيض سينعكس مباشرة على تكاليف الإنتاج، ولا سيما في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ويقرب أسعار الطاقة الصناعية من المستويات الإقليمية والعالمية.

وأشار سمحا إلى أن المنشأة التي تستهلك ألف طن من الفيول ستوفر نحو 75 ألف دولار، ما يتيح توجيه هذه التوفيرات إلى زيادة الإنتاج، وتحسين القدرة التنافسية، ودعم استقرار الأسعار.

وأعرب عن أمله في أن تتبع هذه الخطوة إجراءات مماثلة لتخفيض أسعار الكهرباء المخصصة للصناعيين، بما يسهم في تخفيف أعباء الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتج السوري في الأسواق المحلية والخارجية، ودعم استمرارية المصانع وتوسعها.

أسعار أكثر تنافسية

من جهته، أوضح الصناعي وليد خصيم في تصريح مماثل، أن قرار تخفيض سعر الفيول المخصص للقطاع الإنتاجي سيخفض تكاليف تصنيع الأقمشة، ولا سيما في مرحلتي الصباغ والتجهيز اللتين تعتمدان على هذه المادة، ما سينعكس تدريجياً على أسعار المواد الأولية وتكلفة المنتج النهائي، ويتيح للصناعيين طرح منتجاتهم بأسعار أكثر تنافسية.

وأشار خصيم إلى أهمية أن تترافق هذه الخطوة مع تخفيض أسعار الكهرباء المخصصة للقطاع الصناعي، لما لذلك من أثر مباشر في تقليل تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق، وخفض الأسعار بصورة أكبر، بما يحقق فوائد للمصانع والعاملين والتجار، وينعكس إيجاباً على المستهلك.

تأمين المواد الأولية

بدوره، أوضح الصناعي أيمن زادنة أن تخفيض سعر طن الفيول سيخفف جانباً مهماً من الأعباء التشغيلية التي تتحملها المنشآت الصناعية، ولا سيما في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مشيراً إلى أن القرار سيسهم في خفض تكاليف الإنتاج بنسبة تتراوح بين 8 و12 بالمئة، ويوفر سيولة يمكن توجيهها لتأمين المواد الأولية وتسديد مستحقات العاملين.

ولفت زادنة إلى أن القرار سيعزز قدرة المنتجات الوطنية على منافسة البضائع المستوردة، مؤكداً أن تحقيق النتائج المرجوة يتطلب ضمان توزيع الفيول بالكميات المطلوبة على جميع المنشآت الصناعية المرخصة، ومنع تسربه إلى السوق السوداء، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، داعياً إلى اعتماد آليات تنفيذ شفافة تضمن التطبيق الفعلي للقرار.

وكان وزير الطاقة محمد البشير أعلن في وقت سابق اليوم الخميس، أن الوزارة وجّهت بتخفيض سعر طن الفيول الصناعي من 475 دولاراً إلى 400 دولار وذلك في إطار دعم الحكومة للقطاع الصناعي، وتشجيعاً للصناعيين، وتعزيز قدرة المنتج السوري على المنافسة، وتخفيف الأعباء عن المنشآت الإنتاجية.