ارتفاع سعر الذهب 50 ليرة جديدة في السوق السورية‎ ‎

دمشق-سانا
ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 50 ليرة سورية جديدة، مقارنةً بسعره الذي سجله أمس السبت.
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم الأحد، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 17300 ليرة سورية جديدة للمبيع، و17000 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14800 ليرة سورية جديدة للمبيع، و14500 ليرة للشراء.
وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4219 دولاراً.
وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافةً إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.