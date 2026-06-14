ارتفاع سعر الذهب 50 ليرة جديدة في السوق السورية‎ ‎

دمشق-سانا‌

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ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 50 ‏ليرة سورية جديدة، ‏مقارنةً بسعره الذي سجله أمس السبت.‎

ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة ‏اليوم الأحد، بلغ ‏سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ‌‏‌‏17300 ليرة ‏سورية جديدة للمبيع، و17000 ليرة ‏للشراء.‎

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14800 ليرة سورية ‏جديدة للمبيع، و14500 ‏ليرة للشراء‎.‎

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4219 دولاراً‎.‎

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا على تنظيم ‏قطاع الذهب والمعادن ‏الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في ‌‏الاقتصاد ‏الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً ‏وإدارياً، إضافةً إلى ‏الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات ‌‏الصاغة في ‌‏المحافظات.