لويدز: تراجع معنويات الأعمال في بريطانيا مع استمرار مخاوف الاقتصاد

لندن-سانا

أظهر مسح أجرته مجموعة” لويدز” المصرفية أن ثقة الشركات البريطانية في الاقتصاد انخفضت هذا الشهر، غير أن تقييمها لآفاقها الخاصة كان أقل تشاؤماً.

وبيّن المسح الذي أوردت نتائجه وكالة “رويترز” اليوم الثلاثاء، أنّ الثقة الإجمالية للشركات تراجعت ثلاث نقاط إلى +44، أي أقل من متوسطها على مدى 12 شهراً البالغ +47، و انخفض تفاؤل الشركات إزاء توقعاتها التجارية نقطتين إلى +56، وهو ما يظل قريباً من متوسطه على مدى 12 شهراً البالغ +57، إذ تتوقع 64 بالمئة من الشركات، زيادة في الإنتاج خلال العام المقبل.

وتراجعت ثقة شركات التصنيع 10 نقاط إلى +33 في حزيران، وهو ما يقل بكثير عن متوسطها على مدى 12 شهرا البالغ +46.



كما انخفضت الثقة في الاقتصاد بشكل عام أربع نقاط إلى +31، وهو أقل من متوسط الاثني عشر شهرا البالغ +38.

وقالت أماندا مورفي الرئيسة التنفيذية لقسم الأعمال والخدمات المصرفية التجارية في لويدز: “في حين أن ضغوط التكاليف وحالة الضبابية العالمية لا تزالان تلقيان بظلالهما على معنويات الأعمال، فإن الشركات الدولية أكثر ثقة بكثير، إذ يرى العديد منها بوادر على تراجع الاضطرابات في سلاسل التوريد وزيادة الطلب”.

واستندت بيانات لويدز إلى استطلاع عبر الإنترنت أجرته إبسوس شمل 1200 شركة تبلغ مبيعاتها السنوية 250 ألف جنيه إسترليني (330275 دولارا ) على الأقل، وأُجري الاستطلاع في الفترة من أول حزيران إلى الـ 15 منه.