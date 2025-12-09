ترامب يعلن اتفاقاً مع الصين يسمح بتصدير رقائق “إنفيديا”.. والديمقراطيون يندّدون

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم توصّله إلى اتفاق مع نظيره الصيني شي جين بينغ يقضي بالسماح لشركة “إنفيديا” العملاقة بتصدير رقائقها المتقدّمة للذكاء الاصطناعي إلى الصين، في خطوة تشكّل تحولاً جذرياً في سياسات واشنطن التصديرية، وتفتح جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الأميركية، وسط انتقادات شديدة من الديمقراطيين.

وأوضح ترامب في منشور على منصّة «تروث» أنّ الاتفاق يسمح لـ”إنفيديا” بشحن منتجات (H200) إلى “زبائن معتمدين في الصين ودول أخرى”، ضمن شروط تضمن “استدامة الأمن القومي”، وأشار إلى أن الرئيس الصيني “تفاعل إيجاباً”، وأن الصين ستدفع “25 بالمئة من الأموال للولايات المتحدة”، من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية بشأن آلية الدفع.

وأضاف ترامب: “الإدارة الامريكية السابقة أجبرت شركاتنا العظيمة على دفع مليارات لبناء منتجات متدهورة لم يرغب بها أحد”، في إشارة إلى نسخ الرقائق المخفّضة القدرات التي فُرض إنتاجها في عهد جو بايدن لتتماشى مع القيود الأميركية على صادرات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وقال الرئيس الأميركي: إن قراره يهدف إلى “دعم الوظائف الأميركية وتعزيز الصناعة الوطنية وإفادة دافعي الضرائب”، مؤكداً أن الرقائق الأكثر تقدّماً من “إنفيديا” (سلسلة بلاكويل ومعالجات روبن) ستظل محصورة بالسوق الأميركية، ولن تشملها التسهيلات الجديدة.

انتقادات الديمقراطيين

وسارع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي إلى التنديد بالاتفاق، واصفين إيّاه بأنه “فشل كبير اقتصادياً وأمنياً”.

وحذّروا في بيان من أنّ حصول الصين على هذه الرقائق “سيسمح لها بجعل أسلحتها أكثر فتكاً، وشن هجمات إلكترونية أكثر فعالية ضد الشركات والبنى التحتية الأساسية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تعزيز قدراتها الاقتصادية والصناعية”.

وأشار ترامب في تصريحه إلى أن “المقاربة ذاتها” ستُطبّق على شركات أميركية أخرى، في وقت تضع وزارة التجارة اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق الجديد.

وكانت إدارة جو بايدن فرضت منذ عام 2022 قيوداً صارمة على تصدير الرقائق المتطوّرة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك (H200) خشية استخدامها لأغراض عسكرية، كما كانت شركات مثل “إنفيديا” و”إيه إم دي” و”إنتل” مضطرة لتطوير نسخ مخفّضة الأداء مخصّصة للسوق الصينية امتثالاً للوائح التصدير.